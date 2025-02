Hubo una época en la que lo que más felices nos hacía era el matrimonio entre Brad Pitt y Angelina Jolie. ‘Brangelina’, como les bautizó la prensa, se convirtió no solo en la pareja de moda, sino en el epítome del amor y de la ‘molonidad’ en un matrimonio. Nunca dos intérpretes habían estado tan arrebatadamente sexys como en el rodaje de ‘Sr. y Sra. Smith’ (salvo ‘El talento de Mr. Ripley’, algo que todavía no se ha superado). Ahí se conocieron, y aunque la pareja lo ha negado en varias ocasiones, las malas lenguas afirmaron que ambos tuvieron un romance durante el rodaje, pese a que Brad Pitt estuviera en una relación con Jennifer Aniston. “Intimar con un hombre casado, cuando mi propio padre engañó a mi madre… no podría mirarme al espejo al día siguiente si hiciera eso. Nunca me atraería un hombre que engaña a su mujer”, se sinceró Angelina en una entrevista de la época.