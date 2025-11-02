Brad Pitt y Angelina Jolie protagonizaron una de las parejas más icónicas de Hollywood que terminó divorciándose entre graves acusaciones

Angelina Jolie se sincera sobre su divorcio de Brad Pitt

Durante más de una década, Angelina Jolie y Brad Pitt formaron la pareja por excelencia de Hollywood. Detrás de la imagen perfecta y de sus inicios idílicos, su historia estuvo marcada sus diferencias irreconciliables al final de la relación y por el divorcio que sacudió a su familia y a la industria del cine.

La historia de amor de Angelina y Brad arrancó con el rodaje de 'Sr. y Sra. Smith'. Ambos interpretaban a una pareja de asesinos a sueldo que descubre que tiene órdenes de eliminarse mutuamente. Lo que parecía una trama de acción se transformó, fuera de cámaras, en el inicio de un romance real.

El rodaje de 'Sr. y Sra. Smith' y el divorcio con Jennifer Aniston

Desde el principio, la relación de Brad y Angelina estuvo ante el ojo de la opinión pública debido a su posición como estrellas mundiales y a la relación que Brad Pitt mantenía con Jennifer Aniston y es que en ese momento el actor aún estaba casado con la actriz de 'Friends', una de las estrellas más queridas de la televisión.

La confirmación de la relación entre Jolie y Pitt se publicó cuando el actor se separó oficialmente de Aniston en 2005. Para entonces, las imágenes de Angelina y Brad junto a los hijos adoptivos de la actriz ya circulaban por el mundo.

Boda, hijos y sus labores humanitarias

La pareja decidió no ocultar su relación y, en cuestión de meses, se convirtieron en una familia. Fue entonces cuando Brad Pitt adoptó legalmente a Maddox y Zahara, los hijos que Jolie había acogido antes de su relación, y juntos tuvieron a Shiloh, su primera hija biológica.

El amor parecía sólido y, con el paso de los años, la familia creció. En 2007 adoptaron a Pax, y en 2008 llegaron los gemelos Knox y Vivienne. Los seis hijos se transformaron en el centro de la vida de ambos.

Más allá de las alfombras rojas, la pareja se mostraba involucrada en causas humanitarias y proyectos cinematográficos. Mientras el actor impulsaba iniciativas de reconstrucción en Nueva Orleans tras el huracán Katrina, Angelina Jolie viajaba como embajadora de la ONU para atender crisis humanitarias en distintas partes del mundo. Con el paso de los años, la presión mediática, los constantes viajes y los distintos estilos de vida fueron desgastando la relación entre los actores.

Angelina Jolie optó por una posición mucho más reservada y comprometida con su labor social. La actriz se mostraba cada vez más distante del ritmo de vida hollywoodense y, por su parte, Brad Pitt se sentía mucho más dentro de la gran industria del cine.

Poco a poco, el actor comenzó a desligarse de la labor humanitaria de su mujer y empezó a centrarse en su carrera profesional y en la producción de grandes proyectos cinematográficos.

No obstante, la pareja continuó apostando por su relación y por su familia y en 2014, tras casi una década juntos, decidieron casarse en una ceremonia íntima celebrada en su residencia del sur de Francia.

Los hijos participaron activamente en la boda: dibujaron los diseños del vestido de su madre y escribieron votos personales. Parecía el cierre perfecto de una historia de amor que comenzó en un rodaje.

Su turbulento divorcio iniciado por una pelea del actor con uno de sus hijos

Dos años más tarde, en septiembre de 2016, Angelina Jolie presentó la solicitud de divorcio alegando “diferencias irreconciliables”. En los documentos judiciales pidió la custodia exclusiva de los hijos, algo que generó especulaciones sobre conflictos familiares más profundos. Días después se conoció que un incidente en un vuelo privado entre Pitt y varios de sus hijos desencadenó la separación.

Hay que recordar que Angelina Jolie acusó a Brad Pitt de haber asfixiado a uno de sus hijos y golpear a otro, además de derramar cerveza y vino sobre ellos, durante una discusión en un vuelo privado de Francia a California en ese año.

Tras ese incidente de 2016, el intérprete fue investigado por el FBI por un presunto abuso de menores, pero las autoridades decidieron no presentar cargos penales contra él. Durante años, ambos evitaron hablar públicamente del tema, pero los documentos judiciales revelaron tensiones, acusaciones mutuas y diferencias en la crianza de los hijos.

Finalmente, en 2021 un juez otorgó la custodia compartida de los niños a ambos padres. "Si bien la historia de abuso físico de Pitt hacia Jolie comenzó mucho antes del viaje en avión de la familia de Francia a Los Ángeles en septiembre de 2016, este vuelo marcó la primera vez que también abusó físicamente de los niños", alegaron en octubre de 2022 los abogados de Jolie en una demanda de la actriz por Château Miraval, un viñedo que compartían en Francia.

Acuerdo de divorcio entre Angelina Jolie y Brad Pitt

Ocho años después de que ella presentara una demanda para poner fin a su matrimonio de dos años alegando diferencias irreconciliables, Brad Pitt y Angelina Jolie habrían llegado a un acuerdo de divorcio. Según informaba a finales de 2024 la revista 'People', la pareja habría enterrado su hacha de guerra y habría decidido acercar posturas para finalizar su divorcio.

"Hace más de ocho años, Angelina solicitó el divorcio del señor Pitt. Ella y los niños dejaron todas las propiedades que habían compartido con el señor Pitt, y desde entonces se ha centrado en encontrar la paz y la curación para su familia", recalaba el abogado de Jolie, James Simon, en un comunicado emitido.

"Esto es sólo una parte de un largo proceso que comenzó hace ocho años. Francamente, Angelina está agotada, pero se siente aliviada de que esta parte haya terminado", explicaba el abogado de la actriz en el comunicado emitido.

Jolie, de 49 años, y Pitt, de 61, firmaron su divorcio el lunes 30 de diciembre de 2024, según los abogados de Jolie. Angelina Jolie solicitó la disolución del matrimonio el 19 de septiembre de 2016 alegando "diferencias irreconciliables".

La pareja ya había llegado a un acuerdo de separación en 2017 e incluso fueron declarados "legalmente solteros" en 2019. En los años siguientes, la ya expareja luchó por la custodia y por cuestiones legales relacionadas con la finca y bodega francesa de 164 millones de dólares que compartían, Château Miraval.