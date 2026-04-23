Claudia Barraso 23 ABR 2026 - 23:51h.

El cirujano Octavio Mulet ha operado de urgencia en menos de tres días a Morante de la Puebla y Roca Rey en La Maestranza

La complicada operación a Roca Rey: la cornada era "muy grave" y tenía trayectorias de 35 centímetros

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El cirujano Octavio Mulet ha intervenido al diestro Roca Rey tras sufrir una cornada de dos trayectorias que sumarían 35 centímetros en una herida grave que generado mucha preocupación en La Maestranza. La segunda operación del profesional tras varios días después de haber intervenido de urgencia a Morante de la Puebla en la misma enfermería.

El torero peruano Andrés Roca Rey, que fue cogido al entrar a matar al quinto toro de la corrida de hoy de la Feria de Abril de Sevilla, sufre una cornada en el muslo derecho con dos trayectorias que suman 35 centímetros, según el parte emitido por el cirujano de la plaza de la Maestranza, José María Mulet.

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El equipo de la enfermería sevillana ha intervenido al diestro durante más de una hora de una "herida en la cara interna, tercio superior, del muslo derecho, que presenta una trayectoria total de 35 centímetros, con una descendente de 20 y una ascendente de 15, que produce una extensa rotura de músculos vasto interno y sartoruis, disecando y contundiendo en prácticamente toda su extensión el paquete vásculo-nervioso femoral superficial, sin producir lesión vascular".

La complejidad de la operación de Morante de la Puebla

La operación de Morante de la Puebla duró más de varias horas y también fue todo un reto para el cirujano que afirmó que la complejidad de la herida fue tal que le llegó a perforar el intestino y el recto. Morante pasó la noche en la UCI y fue trasladado a planta donde se recupera con un pronóstico muy favorable.

Según el entorno del diestro, la evolución de Morante, es “favorable” y ayer ya pudo levantarse de la cama en el hospital Viamed-Santa Ángela de la Cruz de Sevilla, donde fue trasladado. El torero, que se encuentra muy animado y comunicativo, según la fuente, tendrá que pasar algunos días alimentado por una vía para evitar el tránsito intestinal que podría complicar la recuperación.