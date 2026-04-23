Europa Press 23 ABR 2026 - 22:55h.

Tana Rivera, pareja del diestro Roca Rey, ha presenciado la grave cornada que ha recibido el torero y por la que ha sido operado

El torero Roca Rey podría estar herido de gravedad tras sufrir una cogida en Sevilla: operado de urgencia en la enfermería

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Confirmando la que ha sido la historia de amor más inesperada de la temporada, Tana Rivera ha demostrado que es un gran apoyo para su pareja Roca Rey también en su faceta más profesional. En esta ocasión la joven hacía un hueco en la jornada del jueves durante la Feria de Abril para acudir a La Maestranza de Sevilla donde toreaba el diestro peruano junto a sus compañeros de profesión José María Manzanares y Javier Zulueta.

Lo que parecía ser una tarde tranquila en la que la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo iba a poder disfrutar de su afición taurina, terminaba convirtiéndose en un verdadero calvario para la joven que presenció en directo la grave cogida que sufrió Roca Rey al entrar a matar a su segundo toro de la tarde.

Tras el terrible susto sufrido por los aficionados allí presentes, entre los que se encontraba la propia Tana Rivera y su padre Francisco, el diestro era trasladado por los miembros de su cuadrilla a la enfermería de la plaza donde era atendido de urgencia por el equipo médico del doctor Octavio Mulet. A la espera de conocer el diagnóstico definitivo del peruano, la cornada se producía en la parte interna del muslo derecho llegando a tener varias trayectorias.

Roca Rey, operado de urgencia en la enfermería

En medio de una gran incertidumbre, tanto Tana como su padre se dirigían rápidamente a la enfermería donde conocían el pronóstico de Roca Rey convirtiéndose así en los primeros 'familiares' en conocer su estado.

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El equipo de la enfermería sevillana ha intervenido al diestro durante más de una hora de una "herida en la cara interna, tercio superior, del muslo derecho, que presenta una trayectoria total de 35 centímetros, con una descendente de 20 y una ascendente de 15, que produce una extensa rotura de músculos vasto interno y sartoruis, disecando y contundiendo en prácticamente toda su extensión el paquete vásculo-nervioso femoral superficial, sin producir lesión vascular".