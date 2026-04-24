Chaquetas, corbatas, recuerdos: los tesoros personales de Diane Keaton salen a subasta

'Diane Keaton: la arquitectura de un icono' recorre desde vestuario icónico hasta objetos cinematográficos y obras de arte

Diane Keaton preguntó a Coppola por qué la eligió para 'El Padrino'

Compartir







Pocas figuras de Hollywood han encarnado la independencia femenina con la naturalidad de Diane Keaton, fallecida el pasado mes de octubre a los 79 años. Su carrera nunca se ajustó a moldes previsibles. Convirtió la excentricidad en estilo, la vulnerabilidad en fortaleza interpretativa y su imagen -trajes masculinos, corbatas, chalecos- en una declaración estética que desafiaba normas de género.

Ese universo personal y artístico se dispersa ahora en una ambiciosa serie de subastas organizadas por Bonhams bajo el título 'Diane Keaton: la arquitectura de un icono'. Se trata de cuatro ventas que combinan presencialidad y formato digital entre Nueva York, Los Ángeles e internet, articuladas como un retrato fragmentado de su vida.

La subasta principal tendrá lugar el 8 de junio en Nueva York y reúne piezas emblemáticas de su trayectoria. Desde vestuario icónico hasta objetos cinematográficos y obras de arte de su colección personal.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Redefiniendo la moda femenina

En ese lote destaca un objeto con un importante peso simbólico, el guion original -aún sin título- de 'Annie Hall', la película de Woody Allen que no solo le valió el Oscar a mejor actriz, sino que fijó una estética -andrógina, sofisticada, aparentemente improvisada- que redefinió la moda femenina de finales del siglo XX.

Según la propia casa de subastas, ese libreto representa el momento en que Keaton “redefinió la representación de las mujeres” y consolidó su legado cultural. Su valor estimado -entre 2.000 y 3.000 dólares- resulta casi anecdótico frente a su significado histórico.

Junto a esta pieza, la puja neoyorquina incluirá prendas asociadas a su imagen pública -diseños de Ralph Lauren o Thom Browne-, collages creados por ella misma y objetos que revelan su faceta como coleccionista y diseñadora. En esencia, la subasta conecta directamente cine, identidad y estilo.

Tres facetas distintas

El resto del proyecto se despliega en tres subastas online que amplían ese relato desde diferentes ángulos. 'Elegancia atemporal' reúne más de 200 piezas de su vestuario, subrayando cómo construyó una silueta reconocible y coherente a lo largo de décadas. 'En casa con Diane', organizada desde Los Ángeles, ofrece mobiliario y objetos decorativos procedentes de sus viviendas, reflejo de su conocida pasión por la arquitectura y la rehabilitación de casas.

Finalmente, 'Capítulos de una vida editada' explora su faceta como coleccionista de arte y creadora, con obras de artistas contemporáneos y trabajos propios. En conjunto, más de 400 lotes trazan un mapa completo de sus intereses, desde lo íntimo hasta lo público.

La dimensión más personal de esta despedida la aporta su hermana, Dorrie Hall, que ha puesto palabras al hilo conductor de toda la colección. En el catálogo de la subasta subraya que hablar de Keaton es hablar de “instinto” y de una “intuición visual y creativa infalible” que guio toda su trayectoria. Más que una simple venta de memorabilia, las subastas de Bonhams funcionan como una última exposición que recorre cómo una actriz transformó su imagen en lenguaje cultural.