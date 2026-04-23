Sabina, Antonio Vega o Mecano: la expo con las letras manuscritas de las grandes canciones del pop español

Redacción Uppers 23 ABR 2026 - 16:13h.

La muestra ‘Las mejores letras en español’ nace con el objetivo de reivindicar la canción como un hecho literario

Doce ancianos, doce aldeas, doce rostros en un muro: el proyecto que devuelve la memoria a los pueblos

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En una época en la que la música parece disolverse en playlists infinitas y escuchas fugaces, la exposición 'Las mejores letras en español' en el Instituto Cervantes propone justo lo contrario, es decir, detenerse un momento y leer. Volver al origen de canciones que muchos llevan décadas tarareando casi sin pensar. Y hacerlo frente a algo tan tangible como un papel con tachones.

La muestra, organizada junto a Apple Music, se puede visitar en la sede madrileña de la calle Alcalá hasta el 21 de junio de 2026, con entrada gratuita, y nace con el objetivo de reivindicar la canción como un hecho literario, como parte esencial de la cultura en español.

Lo primero que sorprende al recorrer la exposición es la sensación de familiaridad. Aquí aparecen nombres que forman parte de la educación sentimental de varias generaciones, de Joaquín Sabina a José Luis Perales, pasando por Miguel Ríos, Luz Casal, Mari Trini, Manolo García o Amaral. Artistas cuyas letras han acompañado momentos muy concretos de la vida de tantas personas. Y, de repente, esas canciones tan conocidas dejan de sonar para convertirse en texto.

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Tachones y garabatos

Lo que se exhibe no son versiones limpias ni idealizadas, sino manuscritos originales. O lo que es lo mismo, hojas con correcciones, palabras sustituidas, frases descartadas. El rastro del pensamiento en movimiento. Hay algo casi íntimo en observar cómo una canción nace entre dudas. Donde el oyente recuerda un verso perfecto, el visitante descubre alternativas, títulos provisionales o incluso dibujos improvisados.

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El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, explica que la muestra enseña "algo que no se suele ver cuando se escuchan, cantan y se hacen propias las palabras de las canciones". "Intuimos la palabra que se prueba, la frase que se corrige y el tachón a tiempo del que duda, porque antes de ser música compartida una canción compartida ha sido escritura", apunta.

En algunos casos, se aprecia claramente cómo una idea inicial se transforma hasta dar con la expresión definitiva. La exposición, de hecho, no se limita a mirar al pasado. A través de códigos QR y contenidos digitales, permite escuchar las canciones, acceder a comentarios de sus autores y explorar listas creadas para la ocasión.

Un viaje por la música española

El recorrido reúne 42 canciones que abarcan desde los años 60 hasta la actualidad, lo que convierte la visita en un viaje por la historia reciente de la música española. Del clásico de Perales '¿Y cómo es él?' a la reciente 'Me voy a permitir' de Luz, con paradas en 'España camisa blanca' de Víctor Manuel', 'Hoy no me puedo levantar' de Mecano, 'Que se llama Soledad' de Sabina o 'El sitio de mi recreo' de Antonio Vega, entre muchas otras.

Para un público que ha vivido la evolución de la música desde la radio hasta el streaming, la exposición funciona como una invitación a releer aquello que durante años se ha escuchado casi de memoria. Porque muchas de estas letras no solo pertenecen a quienes las escribieron, sino también a quienes las hicieron suyas.