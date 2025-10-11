Muere la actriz Diane Keaton a los 79 años en su casa de California, Estados Unidos

La actriz Diane Keaton ha fallecido este sábado a los 79 años en su residencia de California, Estados Unidos

La intérprete, con una extensa carrera cinematográfica, consiguió un Premio Oscar por su papel en 'Annie Hall'

La actriz Diane Keaton ha muerto este sábado a los 79 años en su residencia de California, Estados Unidos. La intérprete era muy reconocida por su extensa trayectoria en Hollywood, donde protagonizó clásicos como 'Annie Hall', película de Woody Allen con la que logró un Premio Oscar en 1978, 'Alguien tiene que ceder' y 'El Padrino'.

La triste noticia fue informada por un portavoz de la familia a la revista People, aunque no brindaron más detalles ni comentaron las causas del deceso. También pidieron privacidad en estos momentos de gran dolor.

Nacida en Los Ángeles el 5 de enero de 1946, se convirtió en un ícono del séptimo arte gracias a una carrera que abarcó más de cinco décadas. En su palmarés también cuenta con dos Globos de Oro y un Bafta.

De California a Nueva York

El salto a la fama de Diane Hall Keaton llegó en la década de 1970 con su interpretación de Kay Adams, la novia -y más tarde esposa- de Michael Corleone en 'El Padrino' (1972), dirigida por Francis Ford Coppola.

Keaton era la mayor de cuatro hermanos. Su padre era ingeniero civil y su madre, una ama de casa que, como ella misma recordaba, tenía aspiraciones artísticas. "Cantaba. Tocaba el piano. Era hermosa. Fue mi defensora", señaló la actriz a la revista People en 2004.

Tras participar en obras escolares, estudió drama durante un breve periodo de tiempo antes de mudarse a Manhattan para probar suerte en el mundo del teatro. Fue entonces cuando adoptó el apellido de soltera de su madre, Keaton, porque ya existía una Diane Hall registrada en el sindicato de actores.

Su gran oportunidad en Broadway llegó en 1968, cuando fue elegida como suplente en la producción 'Hair', y llamó la atención por negarse a participar en una escena grupal en la que había que desnudarse.

Poco después, su destino cambió al ser elegida por Woody Allen como coprotagonista de la comedia 'Sueños de un seductor'. Fue entonces cuando comenzó una larga relación personal y artística con el director.

Además de Allen, fue pareja sentimental de los actores Al Pacino y Warren Beatty, aunque nunca se casó. "Me alegra no haberlo hecho. Soy una excéntrica", dijo en una entrevista en 2019.

Diane Keaton decidió formar una familia como madre soltera y adoptó a sus dos hijos: Dexter (en 1996) y Duke (en 2001).