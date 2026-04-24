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Makoke ha decidido dar un golpe en la mesa y poner fin al silencio guardado durante años sobre el padre de su hija. La colaboradora se abre en canal en una entrevista en '¡De viernes!' en medio del que sin duda es uno de los momentos más complicados de su vida.

Makoke, que pasó 25 años junto a Kiko Matamoros, está actualmente envuelta en un proceso judicial en el que comparte banquillo con su ex por un presunto delito de alzamiento de bienes y ocultación de patrimonio.

Según los investigadores, tanto Makoke como Kiko habrían llevado a cabo una presunta estrategia ilegal para evitar el embargo de sus ingresos y bienes por parte de Hacienda, eludiendo así el pago de una deuda tributaria que superaba el millón de euros.

Ahora, Makoke deja a un lado las medias tintas y habla como nunca antes sobre los años junto a Kiko Matamoros: "Quiero contar mi verdad, lo que yo he vivido durante 25 años, sé que las represalias van a ser grandes, pero basta ya de tener miedo. Todas las personas que hemos estado a su lado somos unas víctimas, todas".

El incidente por el que tuvo que intervenir la Guardia Civil

El momento más duro de la entrevista a Makoke ha sido sin duda cuando la malagueña ha relatado un durísimo episodio que vivió junto al padre de su hija Anita. Makoke le ha explicado a Santi Acosta que un día, durante una salida nocturna, Kiko perdió por completo los nervios motivado, una vez más, por los celos.

Los hechos a los que se refiere Makoke ocurrieron el 17 de enero de 2010 y tuvieron lugar en la conocida discoteca Buda, en Madrid. Al parecer, la pareja se encontraba de fiesta junto a Arantxa de Benito y Guti cuando todo saltó por los aires: "Uno le llama cornudo. Se fue para él, se enzarzaron, al otro le echaron. Ese día fue de los peores episodios de mi vida. Estaba fuera de sí".

Pero el episodio no habría hecho más que empezar. Según las palabras de Makoke, tras el incidente en la discoteca, se fueron a casa y allí sucedería el incidente más duro:

"Cogió el coche por la carretera de La Coruña a 200 por hora, le decía que nos íbamos a matar y decía 'me da igual' (...) Fuera de sí, llegamos a casa, le dije que se calmara porque los niños estaban dormidos. Estaba fuera de sí, yo lo único que quería es que los niños no se despertaran, él me decía que cuando me estaba follando al otro no me importaba mi hija (...) Yo intenté llamar a la policía y me arrancó el teléfono para que no llamara, me tiró al suelo y me puso el pie en la cara diciéndome si había visto lo que había liado por follarme a un tío. Conseguí escaparme, bajar a la planta de abajo y llamar a la Guardia Civil. Mi hijo Javi se despertó y bajó asustado cuando estaba allí la policía, cuando los agentes vieron cómo estaba todo en casa se lo llevaron detenido".

Makoke le ha explicado a Santi Acosta que, tras la detención de Kiko, ella acudió a un centro sanitario. Allí, un médico dio parte de las lesiones que presentaba:

"A mí me reconoce un médico porque tenía desgarros en el cuello y en la cara, tenía marcas, pero no presenté denuncia porque no quería perjudicar al padre de mi hija. Cuando le soltaron y volvió a casa no paraba de llorar, lloraba como un niño pequeño, yo hasta le entendía, él estaba intentando superar la infidelidad y además yo le quería".

El atestado policial: "Posible Violencia de Género"

'¡De viernes!' ha mostrado el atestado policial de aquel 17 de enero de 2010. Según los agentes que intervinieron en los hechos, cuando llegaron al domicilio familiar en la localidad madrileña de Majadahonda se encontraron con una escena que aparentaba ser VIOGEN (Violencia de Género).

El programa de Bea Archidona y Santi Acosta ha mostrado por primera vez en televisión el atestado policial del que ya algunos periodistas hablaron en el año 2010, pero que nunca había visto la luz. En él se relatan los durísimos sucesos que tuvieron lugar aquella noche.