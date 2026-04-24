Lara Guerra 24 ABR 2026 - 23:22h.

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'De Viernes' emite los 'scoops' de Makoke tras conceder una de las entrevistas más duras de su vida. Después de su encuentro en los juzgados con Kiko Matamoros, la madre de Javier Tudela se sincera como nunca antes sobre cómo fue su matrimonio junto a él. Desvela además, los motivos que había detrás de cada una de sus discusiones.

En primer lugar, Makoke explica que "todas nuestras peleas venían cuando salíamos de fiesta, que lo hacíamos mucho porque se pensaba que yo miraba a otros hombres. Tenía que ir mirando para abajo. Tengo un grupo de amigas que se iban de viaje y decía que salían para zorrear. Yo nunca salía con ellas. Nosotros teníamos un código de pareja por el que ninguno salía solo".

Makoke: "Yo le defendía cuando mis amigos me decían algo sobre él"

Por otro lado, la madre de Ana Matamoros desvela una de sus brutales peleas: "El 29 de diciembre era mi cumpleaños, y después de concierto fuimos al camerino y me cantaron el cumpleaños feliz, me dijo 'estás encantada de ser el centro de atención, daba vergüenza como te contoneabas ahí. Anda vámonos para casa. Tuvimos una bronca brutal en el coche y le tuve que decir que subiera para casa porque me había amargado mi cumpleaños. Yo estaba llorando a moco tendido"

Sobre si sus amigos le avisaron de las actitudes de Kiko; asegura que "mi entorno me advertía de lo que pasaba. Mis amigas siempre me decían que no era ni medio normal como me trataba y como me ninguneaba. Yo le defendía diciendo que era muy celoso".

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Makoke desvela cómo iniciaron su relación en 1998, momento en el que él se ofreció para ser el representante; a partir de ahí surgió el amor. Sin embargo, sus respectivas ex parejas de aquel momento complicaron por completo su relación.

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Uno de los momentos más duros de la entrevista de Makoke, ha sido sin dudarlo cuándo ha relatado un episodio que vivió junto a Kiko. En una de sus salidas nocturnas, Matamoros perdió por completo los nervios: "Uno le llama cornudo. Se fue para él, se enzarzaron, al otro le echaron. Ese día fue de los peores episodios de mi vida. Estaba fuera de sí".