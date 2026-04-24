Esta es la reflexión que hace Makoke sobre la reacción que tuvo Marian Flores a su relación con Kiko Matamoros

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En su 'scoop' de '¡De viernes!', Makoke cuenta cómo se conocieron Kiko Matamoros y ella en 1998 mientras ella trabajaba en Televisión Española: "Se puso en contacto conmigo para ser mi representante".

En esa época, Kiko Matamoros estaba todavía casado con Marian Flores pero "había mucho tonteo". Tras liarse una noche, Makoke le dijo que no quería saber nada porque, además, acababa de tener un bebé. "De repente me vino un día y me dijo que se había separado, que estaba muy enamorado de mí y quería hacer su vida conmigo", cuenta.

Enseguida se fueron a vivir juntos y asegura que los primeros ocho años juntos fueron "muy buenos". Sin embargo, es consciente de que, a pesar de que "fue una historia de amor muy bonita", "fue muy mal por todo lo que rodeaba": "Tanto por mi ex, como por la ex de Kiko".

Makoke reflexiona sobre la reacción que tuvo Marian Flores: "La disculpo pero fue muy duro"

Makoke asegura que se lo pusieron "muy difícil" teniendo en cuenta que Kiko Matamoros le contó una historia que revela en el programa y que ahora, confiesa, no se cree para nada: "Yo me lo creí porque cuando estás enamorada te lo crees todo y crees que he venido a salvarle. Me lo creí como una pardilla".

Esta situación hizo que su ex Marian Flores llegara a ponerse en contacto con ella: "Sí, me dejó un mensaje. Tuvimos un altercado en la calle ya increpándome y mensajes en el contestador muy duros insultándome".

"Yo creo que era el producto de una mujer despechada con cuatro hijos y, de verdad, la disculpo. Pero en un principio fue muy duro contra mí, muy duro", reflexiona la entrevistada.

Por lo que, con el paso de los años y habiendo vivido lo que ha vivido, confirma la versión que Diego Matamoros dio sobre los presuntos malos tratos hacia su madre: "Tenía toda la razón. Visto lo visto el tiempo pone a todo el mundo en su sitio. Al final todas las personas que hemos estado al lado suya somos unas víctimas".

La traición de Kiko Matamoros a Mar Flores: "Fue él quien vendió las fotos"

Según cuenta la entrevistada, "Kiko me decía lo más grande" como por ejemplo "que solo iba por el interés económico por los hombres": "Rompen su relación laboral porque era su representante y marido de su hermana y cuando empieza a salir conmigo, Mar le echa como es lógico".

A Kiko Matamoros no le sentó bien y "se vengó vendiendo las fotos famosas a Interviú. Tenía sus fotos porque yo las vi porque me las enseñó. Las tenía en su despacho".