Makoke cuenta el verdadero significado del comentado tatuaje de Kiko Matamoros: "Que no mienta"

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Makoke ha protagonizado el scoop de la semana en '¡De viernes!'. La colaboradora ha decidido conceder una entrevista para el programa de Bea Archidona y Santi Acosta haciendo frente así a todas las polémicas que actualmente planean en su vida.

A la imputación por un presunto delito de alzamiento de bienes y ocultación de patrimonio se sumaba hace unos meses una denuncia que tenía como destinatario a Gonzalo, su prometido, por un presunto delito de malos tratos. Todo esto crea el caldo de cultivo necesario para que Makoke dé un golpe en la mesa y decida que ha llegado el momento de romper su silencio y contar todo lo que ha callado durante años.

En esta demoledora entrevista de Makoke en '¡De viernes!', la malagueña ha relatado con todo lujo de detalles cómo fueron los últimos años junto a Kiko Matamoros, unos años en los que en una ocasión hasta tuvo que intervenir la Guardia Civil:

"Yo intenté llamar a la policía y me arrancó el teléfono para que no llamara, me tiró al suelo y me puso el pie en la cara diciéndome si había visto lo que había liado por follarme a un tío. Conseguí escaparme, bajar a la planta de abajo y llamar a la Guardia Civil. Mi hijo Javi se despertó y bajó asustado cuando estaba allí la policía, cuando los agentes vieron cómo estaba todo en casa se lo llevaron detenido".

Un matrimonio movido por las infidelidades

Makoke ha desvelado en su entrevista con Santi Acosta muchos aspectos de su relación con Kiko Matamoros que hasta ahora habían permanecido ocultos y que ella ha contado sin pelos en la lengua. El matrimonio de Kiko y Makoke comenzó a torcerse a raíz de una infidelidad de la modelo que el representante no pudo llegar a superar ni perdonar nunca. Makoke, con el paso de los años, se ha dado cuenta de que "fue un completo error" darse una y mil oportunidades con Kiko:

"Siempre discutíamos por lo mismo, en mi casa ni siquiera se podía nombrar Ibiza. Él siempre me ha metido en la cabeza que yo le había destrozado la vida. En todo ese tiempo yo tenía un sentimiento de culpa tan grande que no era capaz de ver la manipulación a la que me tenía sometida. Yo lucho por lo nuestro hasta tal punto que le digo que me quiero casar con él".

Y así fue. En el año 2016 Kiko Matamoros y Makoke pasaron por el altar, pero ahora descubrimos que su relación estaba ya entonces tocada y hundida:

"Me pide que me case con él en un viaje a París, y durante ese viaje yo descubro que está tonteando con una tal Ana. Yo le perdono porque me dice que con esa chica no había pasado nada, que solo había tonteado con ella por venganza, porque tenía una espina clavada por lo mío con el chico de Ibiza. Entonces él empieza a reconquistarme y una de las cosas que hace para que se me pasara el cabreo fue hacerse el famoso tatuaje de 'I will wait for you', aunque él dijera que no era por mí. Esa frase era por nuestra canción".