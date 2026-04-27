Condenan a 38 años de cárcel al hombre que mató a tiros al primo pequeño de Rihanna

Celia Molina 27 ABR 2026 - 16:41h.

El Tribunal Superior de Justicia de Barbados ha condenado a Shawayne Williams a 38 años y 138 días de prisión por asesinato

Novedades sobre la situación de Rihanna tras el tiroteo en su casa: fue "premeditado" y la acusada se enfrenta a cadena perpetua

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A finales diciembre de 2017, pocas horas después de haber celebrado la Navidad con su familia de Barbados, Rihanna vivió uno de los episodios más amargos de su vida. Según publicó el medio 'Barbados Today', su primo de 21 años, Tavon Kaiseen Alleyne, fue asesinado a tiros cuando caminaba cerca de su casa. Pese a que fue trasladado inmediatamente al hospital, los médicos no pudieron hacer nada por salvarle.

La cantante, que estaba muy unida a él, expresó su desolación en las redes sociales al conocer la noticia de su muerte: "RIP primo... No puedo creer que esta noche te haya tenido en mis brazos. ¡Nunca imaginé que esta podría ser la última vez que sentí la calidez de tu cuerpo! ¡Siempre te amaré!”, dijo ella desde cuenta Instagram, publicando también varias fotos junto a él.

Casi 9 años después, El Tribunal Superior de Justicia de Barbados ha condenado a Shawayne Deshawn Williams a 38 años y 138 días de prisión, tras ser declarado culpable por un jurado a principios de este año del asesinato de Tavon. Al dictar sentencia, la jueza del TS, Laurie-Anne Smith-Bovell, afirmó que el poder judicial debe desempeñar un papel fundamental en la "protección de la ciudadanía y la prevención de los delitos relacionados con armas de fuego":

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¿Cómo murió Tavon Alleyne?

"La preocupación pública por las armas de fuego ilegales y la violencia, así como la necesidad de una disuasión general, deben reflejarse en las sentencias dictadas por los tribunales. La ciudadanía tiene derecho a esperar que los tribunales contribuyan a la lucha contra la proliferación de armas de fuego y la violencia", declaró en la sala.

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El tribunal escuchó que el primo de Rihanna recibió varios disparos alrededor de las 19:00 horas del 26 de diciembre de 2017, poco después de bajarse de un taxi. Un testigo identificó a Williams como el hombre que huía del lugar, mientras que otro lo ubicó en las inmediaciones antes y después del tiroteo.

La jueza Smith-Bovell señaló varios factores agravantes, incluyendo la premeditación, el uso de un arma de fuego no recuperada y el hecho de que la víctima, desarmada, fue emboscada en un espacio público. El tribunal también determinó que el homicidio fue un "acto de venganza" vinculado a un tiroteo anterior en el que estuvo involucrado Williams.

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La sentencia ha llegado muy poco después de que la propia Rihanna sufriera también un tiroteo en su mansión de Beberly Hills. El pasado 8 de marzo, una mujer que estaba "obsesionada" con la artista, disparó hasta 10 veces con un rifle semiautomático a la vivienda, donde ella se encontraba con sus tres hijos. Posteriormente, la delincuente fue arrestada y se encuentra a la espera de juicio tras ser acusada de 14 delitos, entre los que se encuentra el intento de asesinato.