El cantante Dylan Carter muere a los 24 años en un accidente de coche

Carter, aunque tenía un trabajo como agente inmobiliario, siguió actuando en eventos locales de su ciudad natal.

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Dylan Carter, exconcursante de The Voice , ha fallecido a los 24 años en un accidente de coche. Carter participó en la temporada 24 del programa en el año 2023. Consiguió que los cuatro jueces, Reba McEntire , Niall Horan , Gwen Stefani y John Legend, giraran sus sillas con su versión de "I Look to You" de Whitney Houston durante las audiciones a ciegas. La actuación de Carter conmovió hasta las lágrimas a McEntire, de 71 años, y a Legend, de 47, ya que se la dedicó a su difunta madre, quien falleció el año anterior a su audición. Carter fue eliminado en la ronda de batallas, pero dejó una gran impresión.

Carter, aunque tenía un trabajo como agente inmobiliario, siguió actuando en eventos locales de su ciudad natal. Tenía previsto cantar en el evento “Music on Main” de Moncks Corner que se iba a celebrar hoy mismo. Sin embargo, el evento fue cancelado tras la noticia de su muerte.

"Nuestra familia está desconsolada al enterarse del fallecimiento de Dylan Carter en un accidente automovilístico", escribió Thomas Hamilton Jr. , alcalde de Moncks Corner, Carolina del Sur, en Facebook el domingo 26 de abril. "Como cantante talentoso, solía deleitar a nuestra comunidad con sus actuaciones en eventos municipales. Su amabilidad y encanto le granjearon un inmenso respeto, y su ausencia se sentirá profundamente".

"A los seres queridos y conocidos de Dylan, les ofrecemos nuestras más sinceras condolencias en estos momentos difíciles. El municipio de Moncks Corner, su consejo y todo el personal les expresan su más sentido pésame. Para nuestra familia, él era mucho más que un artista; era nuestro amigo y estamos profundamente apenados”.

Carter también será recordado, como desvela US Magazine, por su labor contra el cáncer de mama. Era cofundador de The Local Voice, una organización sin fines de lucro con sede en Santee, Carolina del Sur, que ofrece atención a mujeres que luchan contra el cáncer de mama. Desde la organización se han sumado al lamento por su trágica muerte. "Con profunda tristeza compartimos el fallecimiento de Dylan Carter, cofundador de The Local Voice, talentoso músico y una persona muy querida por nuestra comunidad", escribió la organización en Facebook. "Dylan era el alma de nuestra organización. Creía que cada voz importa y lo demostraba cada día. A través de su música, su bondad y su sonrisa, unía a la gente y hacía que todos se sintieran valorados".