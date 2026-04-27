Preocupación por el actor Adrián Rodríguez: "A día de hoy estaría pidiendo dinero"

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El actor Adrián Rodríguez está pasando por un momento complicado. Tras su trifulca con su expareja -a la que acusó de expulsarla de su casa- y después de que protagonizase un altercado con los agentes en la estación de tren María Zambrano de Málaga, ahora hemos podido saber que el actor estaría pidiendo ayuda económica a conocidos.

El mensaje del actor a sus conocidos: "'Hola, ¿tú me puedes ayudar con un bizum?'"

Así lo ha compartido la periodista Giovanna González a 'El tiempo justo', donde ha dado todos los detalles de la situación en la que se encuentra. "A día de hoy estaría pidiendo dinero, ha mandado mensaje a varios periodistas, actores y actrices, influencers...", relata la informadora como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Sin embargo, González asegura que Rodríguez "no tiene una relación cercana" con algunos de estos contactos. Según cuenta González, estas personas "no son de su círculo". "Es gente con la que tiene trato de 'hola y adiós', les ha puesto un mensaje en el que dice: 'hola, ¿tú me puedes ayudar con un bizum?'", detalla la periodista de 'Vamos a ver'.

El actor fue condenado a 6 meses de cárcel por un delito de atentado contra la autoridad, aunque podrá no ir a prisión ya que carece de antecedentes penales.