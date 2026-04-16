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Antes de que fuera detenido en Málaga, el actor Adrián Rodríguez vivía una grave trifulca con su expareja Nayara. Esta ha dado todos los detalles de lo que realmente sucedió entre uno y otro a 'El tiempo justo', donde aclara que en ningún momento le echó de su casa como él mismo dio a entender en sus redes.

Nayara, sobre su pelea con el actor: "Me pegó un par de insultos"

Su detención, según ha podido saber el periodista del programa de Telecinco Álex Álvarez, se ha producido porque Rodríguez ha protagonizado un "altercado" con la policía en la estación de tren María Zambrano. Durante la madrugada previa, Nayara cuenta que "se fue por su propio pie porque quería irse a un bar".

"A las cinco de la mañana vino otra vez chillando, me pegó un par de insultos", dice. La ex del actor, conocido por su papel en series como 'Física o Química', relata que él le hace "responsable" de "haberle jodido la carrera".

Cuenta además que, en esos instantes, Nayara decidió pedir ayuda para solucionar su conflicto. "Tuve que llamar a la Guardia Civil, para que calmara la situación", dice al espacio presentado por Joaquín Prat.

Hasta dónde sabía ella, Rodríguez se encontraba "en un hostal" de Málaga, hasta que ha sido detenido por otros motivos diferentes a su conflicto con su ex.