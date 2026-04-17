Logo de telecincotelecinco
Logo de El tiempo justoEl tiempo justo

Primeras palabras de Adrián Rodríguez tras ser condenado a 6 meses de prisión por un altercado con dos agentes: "La policía no ha hecho su labor"

Primeras palabras de Adrián Rodríguez tras ser condenado a 6 meses de prisión por un altercado con dos agentes: "La policía no ha hecho su labor"
Adrián Rodríguez aparece tras ser condenado a 6 meses de prisión por un altercado con dos agentes. telecinco.es
Compartir

El actor Adrián Rodríguez ha reaparecido a su salida de la Ciudad de la Justicia de Málaga tras haber sido condenado a 6 meses de prisión por un delito de atentado contra la autoridad después de la trifulca que tuvo con dos agentes en la estación María Zambrano.

Temas