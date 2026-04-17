Primeras palabras de Adrián Rodríguez tras ser condenado a 6 meses de prisión por un altercado con dos agentes: "La policía no ha hecho su labor"
El actor acepta los hechos por los que ha sido castigado con un delito de atentado contra la autoridad
Detenido el actor Adrián Rodriguez tras protagonizar un altercado con la policía en la estación María Zambrano de Málaga
'El tiempo justo', en Mediaset Infinity
El actor Adrián Rodríguez ha reaparecido a su salida de la Ciudad de la Justicia de Málaga tras haber sido condenado a 6 meses de prisión por un delito de atentado contra la autoridad después de la trifulca que tuvo con dos agentes en la estación María Zambrano.