Miguel Salazar Madrid, 17 ABR 2026 - 16:33h.

Compartir







El actor Adrián Rodríguez ha reaparecido a su salida de la Ciudad de la Justicia de Málaga tras haber sido condenado a 6 meses de prisión por un delito de atentado contra la autoridad después de la trifulca que tuvo con dos agentes en la estación María Zambrano.