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'El Tiempo Justo' ha mostrado el hotel en el que se ha alojado Isabel Pantoja en Perú con motivo del inicio de su gira. Dormir en este hotel cuesta alrededor de 300 euros por noche. Se trata de un complejo con un alto nivel de seguridad y una exclusividad destacada. Su ubicación es estratégica, ya que se encuentra cerca de las principales avenidas de la ciudad. Además, el hotel es conocido por ser uno de los mayores centros de convenciones del país y por albergar uno de los restaurantes de comida europea más importantes de Perú.

Antonio Rossi explica cómo se comporta Isabel Pantoja durante sus estancias en hoteles cuando está de gira: “Aunque esté cuatro días, no sale de la habitación. En Puerto Rico estuve cuatro días y no salió del hotel. Me quedé pensando que, al menos, iría a la piscina, pero bajaba todo el mundo menos ella”.

Antonio Rossi: "Es más, se llevó el minibar"

También explica lo ocurrido durante su estancia en el hotel Santo Mauro: “He visto la amonestación del Santo Mauro porque tuvieron que oxigenar la habitación tras el paso de Isabel Pantoja, ya que había fumado incumpliendo la ley española. Es más, se llevó el minibar. En la posdata de la amonestación ponía: ‘El minibar está vacío y no hay latas, os lo habéis llevado’. No es que se lo hubiera consumido: se llevó el minibar entero de tres días”.

Por su parte, Irene Rosales confirma que Isabel fuma con frecuencia: “Normalmente, a los pocos sitios a los que va se retira a un rinconcito para fumar”.