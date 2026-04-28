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El esperado regreso de Isabel Pantoja a los escenarios internacionales no arrancó como se esperaba. Durante varias canciones, la artista tuvo dificultades para encontrar el tono adecuado, una circunstancia que su propio director musical llegó a señalar en pleno directo. La situación obligó a detener el concierto hasta en dos ocasiones para reajustar el sonido e intentar reconducir la actuación.

Los técnicos intervinieron en hasta tres momentos distintos para corregir los problemas de retorno, una incidencia que explicaría la falta de precisión vocal mostrada por la cantante durante parte del espectáculo.

Irene Rosales: " En Madrid le pasó algo parecido, tuvo un problema con el sonido"

Sobre este concierto se ha pronunciado Irene Rosales en ‘El tiempo justo’, donde ha salido en defensa de su exsuegra: "Ella es una artistaza y también tengo que decir que le gusta que todo salga perfecto. Sé que ha tenido que pasar un mal momento en el escenario, porque todo lo que ella no puede controlar y está en manos de los demás le genera muchísima ansiedad".

Irene Rosales ha recordado además que se trata del primer concierto de la gira tras mucho tiempo sin subirse a los escenarios: "Es el primero de la gira y, después de tanto tiempo, es normal que todo se tenga que ir ajustando".

Por último, ha señalado que no es la primera vez que Isabel Pantoja afronta una situación similar: "He ido a varios conciertos suyos: en Madrid antes de la pandemia, en Sevilla, Aranjuez, Córdoba… En Madrid le pasó algo parecido, tuvo un problema con el sonido, se quejó bastante, pero supo sacarlo adelante muy bien"