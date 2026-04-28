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Huesos que no llegaban a incinerarse, restos humanos mezclados entre sí sin identificar y, en algunos casos, acababan en bolsas de basura. Muchas familias hoy no saben qué ha ocurrido realmente con sus seres queridos. Todo sale a la luz a raíz de una denuncia anónima que un extrabajador del crematorio de San Fernando de Henares confirma a 'El Tiempo Justo'. Al parecer, no se trataría de hechos puntuales ni recientes: “El horno tenía muchas carencias. La reparación ha sido una chapuza”.

'El Tiempo Justo' ha hablado en directo con un trabajador del crematorio de San Fernando de Henares, quien ha desmentido las acusaciones recogidas en la denuncia. Sin embargo, el programa también ha recogido el testimonio de Sandra, que duda de que las cenizas que conserva correspondan realmente a su padre: “La verdad es que no. El señor va a defender su negocio. He visto los agujeros en el horno y creo más a los extrabajadores”.

Sandra: "Después de la cremación, ni siquiera con una prueba de ADN se podría confirmar que todos los restos le pertenecen"

Sandra explica las razones de sus dudas: “No sé si tengo todas las cenizas de mi padre o si están mezcladas. Cuando mi padre falleció pedí que parte de las cenizas se colocaran en este colgante que llevo, y ahora no sé si llevo solo a mi padre o si están mezcladas, o si en la urna falta parte de él. Yo solo espero que mi padre descanse en paz, y si ha acabado en una bolsa, no creo que haya tenido un descanso digno, como se merece”.

Además, asegura que no existe forma de comprobarlo: “Creo que no hay ninguna manera de saber si las cenizas son realmente las de mi padre. Después de la cremación, ni siquiera con una prueba de ADN se podría confirmar que todos los restos le pertenecen. Tampoco sirve el peso: yo no sé cuánto deberían pesar las cenizas de mi padre”.