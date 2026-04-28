Concierto 'horribilis' de Isabel Pantoja en Perú: huye del escenario hundida

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La reacción de Isabel Pantoja al bajarse del escenario, en 'Vamos a ver': "No encontraba el tono, no escuchaba bien"

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El regreso de Isabel Pantoja a los escenarios internacionales no ha tenido el comienzo esperado. En 'Vamos a ver' hemos podido ver imágenes de su concierto en Lima, Perú, que llegó con el cartel de 'sold out' pero que terminó convertido en una noche complicada para la tonadillera debido a problemas de sonido que afectaron al desarrollo del espectáculo.

Durante varias canciones, la intérprete mostró dificultades para encontrar el tono adecuado, algo que su propio director musical le llegó a señalar en directo. La situación obligó a parar el concierto en dos ocasiones, en un intento de reajustar el sonido y estabilizar la actuación.

Según testigos presentes y el equipo técnico, el fallo principal no estaba en los músicos, sino en la escucha en escenario. Los técnicos llegaron a intervenir hasta en tres ocasiones para intentar corregir el retorno, un problema que explicaría la falta de precisión vocal de la cantante durante parte del espectáculo.

Pese a ello, el público peruano llenó por completo el recinto, con más de 15.000 asistentes, y mantuvo una actitud muy entregada con la artista, que es especialmente querida en el país. Aun así, el ambiente general estuvo marcado por la tensión y los nervios.

La reacción de Isabel Pantoja al bajarse del escenario: “No encontraba el tono, no escuchaba bien”

Tras varios momentos de bloqueo técnico, la artista llegó a verbalizar su frustración sobre el escenario, asegurando que no conseguía encontrar el tono y que dependía de lo que escuchaba desde el retorno. La falta de sonido claro fue clave en su incomodidad.

El periodista Álex Álvarez ha asegurado que Isabel Pantoja comenzó y terminó el espectáculo entre lágrimas

En determinados instantes, Isabel Pantoja incluso defendió a sus músicos en directo, dejando entrever que el problema no era la banda, sino los fallos técnicos que arrastraba el concierto desde el inicio.

El concierto también estuvo marcado por el nerviosismo. La artista solo realizó un cambio de vestuario y se mostró especialmente sensible desde el principio, con momentos de evidente emoción.

El periodista Álex Álvarez ha señalado que la cantante comenzó y terminó el espectáculo entre lágrimas. Sin embargo, desde el entorno de la producción se matizó que no se trataba de un colapso escénico, sino de emociones vinculadas al momento y al público peruano, al que la cantante agradeció especialmente su cariño.