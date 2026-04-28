Rocío Molina 28 ABR 2026 - 11:14h.

Isabel Pantoja ha iniciado su tour por América con su primera parada en Perú y con un público entregado en su primer concierto

Kiko Rivera manda un mensaje a su madre, Isabel Pantoja, tras su reconciliación: "Ojalá poder estar contigo"

Compartir







Isabel Pantoja ha dado el pistoletazo de salida a su esperada gira de conciertos por el continente americano, siendo Lima, Perú, su primera parada oficial. La tonadillera ha compartido sus primeras fotografías y vídeos que ha recopilado del recibimiento abrumador que se ha llevado por parte del público. Un inicio triunfal que ha vivido junto a Lita Pezo, artista invitada, de una noche que seguramente no olvidará.

Tras hablar mucho de su vuelta a los escenarios y de la producción de esta gira aniversario por el continente americano, la tonadillera se ha llevado en Perú su primer baño de masas con un público totalmente entregado. "Si Dios quiere esperemos que haga un buen viaje y después de estar en Perú ir al resto de países en los que voy a actuar", eran las palabras de la artista después de despedirse de su hijo Kiko Rivera en Canarias para poner rumbo a este tour del que ya ha cosechado su primer éxito.

La cantante ha mostrado en sus redes sociales desde su encuentro con la artista Lita Pezo, el camerino y los primeros vídeos que le han llegado de este concierto en el que ha enamorado al inicio de su gira. Un arranque de lo más brillante que contrasta con todo lo que se ha dicho de este tour por el continente americano por sus cambios en el despliegue técnico y artístico, en especial en lo relativo al vestuario y al equipo humano.

Canal de Whatsapp de Telecinco

La producción que ha estado marcada por la ausencia de Anabel Pantoja y por nuevos desafíos de la que llaman su "gira low cost" no se ha visto empañada en el primer concierto por algunas de las cosas que se han prescindido. En 'Vamos a ver' adelantaban que con muchas probabilidades Isabel Pantoja reciclaría trajes de giras anteriores y que con ella no viajaría su equipo habitual de peluquería y maquillaje.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Pero más allá de la logística y de los vestidos reciclados, la noche en Lima ha comenzado de la mejor forma para la tonadillera que ha elevado su voz con fuerza y ha logrado enamorar a un público entregado.