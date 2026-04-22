El colaborador de 'Vamos a ver' Pepe del Real ha hablado con los promotores americanos de Isabel Pantoja

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Arranca la gira americana de Isabel Pantoja, que en esta ocasión no contará con su sobrina Anabel. Pero lejos de echarla de menos, parece que son muchos los trabajadores que lo celebran.

El colaborador de 'Vamos a ver' Pepe del Real ha contado en directo y en exclusiva todos los detalles del comportamiento que la sobrina de la tonadillera habría tenido en la gira anterior, que habría hecho que los promotores americanos respiren aliviados al no tener que tratar con ella.

Al parecer la sobrinísima impondría unas exigencias parecidas a las de su tía, pero de muy malas formas y de manera "despótica".

Pepe del Real: "Me dijeron que sentían que Isabel no contase en esta ocasión con su equipo, pero que se alegraban de que no fuera Anabel"

"Cuando contamos que Isabel Pantoja tenía problemas con el visado, se pusieron conmigo dos de las promotoras para decirme que ni Agustín ni el productor de Isabel Pantoja respondían al concierto", ha comenzado contando.

El colaborador ha continuado: "Me dijeron que sentían que Isabel no contase en esta ocasión con su equipo, pero que se alegraban de que no fuera Anabel porque en la anterior gira estaba mucho más subidita que su tía y que las exigencias que pedía Isabel Pantoja, ellas las pedía en las mismas ocasiones. Me dijeron que era muy altiva.

"Ese es el trabajo de un rock manager, hacer la parte fea del artista", la ha defendido Cristina Tárrega. Tras el comentario de su compañera, Pepe del Real ha continuado: "Ellos trabajan con más artistas y me contaban que sus rocks managers son educados, pero que Anabel se lo puso todo muy difícil".