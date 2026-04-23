Exclusiva | La respuesta de Anabel Pantoja tras ser acusada de "déspota"

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El colaborador de 'Vamos a ver' Pepe del Real, contaba en el plató de este programa que los promotores de la gira americana de Isabel Pantoja estarían muy contentos de que su sobrina Anabel no la acompañase en esta ocasión.

Según le han asegurado, la sobrinísima tendría una actitud "muy déspota", algo que les hacía muy difícil trabajar con ella en el día a día.

La colaboradora de 'Vamos a ver' Adriana Dorronsoro ha hablado con Anabel Pantoja

"Me dijeron que sentían que Isabel no contase en esta ocasión con su equipo, pero que se alegraban de que no fuera Anabel porque en la anterior gira estaba mucho más subidita que su tía y que las exigencias que pedía Isabel Pantoja, ellas las pedía en las mismas ocasiones, que era muy altiva", contaba Pepe del Real.

Ahora, la propia Anabel ha respondido a estas acusaciones a través de Adriana Dorronsoro: "Le pregunté directamente a ella y su respuesta fue: jajajaja, tú sabes cómo soy Adri y yo en mi vida jamás he sido ni déspota ni otras exigencias que se salgan de lo normal. Que hablen", ha contado en directo nuestra compañera.