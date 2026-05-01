Isa Pantoja desvela cómo se enteró de la reconciliación de su madre y Kiko Rivera: "Yo no me lo creía"
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Isa Pantoja se sienta en el programa 'De Viernes' para hablar sobre la reconciliación de su madre y su hermano. La hija de la cantante vuelve unas semanas después de que Kiko Rivera desvele todos los detalles de su ruptura con Irene Rosales y su actual situación familiar; algo de lo que no ha dudado en opinar.
Isa Pantoja confirma en su esperadísimo 'scoop' cómo se enteró de que su hermano y su madre habían retomado la relación: "Nunca se esperaban yo creo de que mi hermano se sentara públicamente y dijera esas barbaridades, pues ahora toca hablar y creo que eso no lo van a llevar bien. A mi me llamaron para decirme que había subido una foto con mi madre y es cuando todo el mundo habla de un reencuentro y anuncia también una canción...todo esto es una película. Yo no me lo tomé en serio porque así no es para tomárselo en serio
Hasta que él no se ha sentado en 'De viernes' yo no me lo creía. Dicen que tiene que ver con Cantora, y la verdad que creo que sí. Espero que sea sincero por mi hermano porque sé que él ya no tiene mucha gente en mi vida. Se ha encontrado solo y creo que busca reconciliarse por necesidad, no le gusta estar solo. Me gustaría saber si la gente que tiene una familia normal y se pasan seis años sin hablarse podrían tener una relación sin hablar sobre el daño que se han hecho. Me parece surrealista
Me sorprendería ver su reconciliación en revistas porque lleva muchos años sin aparecer en ellas, pero también te digo que con mi hermano sí que hizo. Para él, ella siempre ha estado, así que me sorprendería pero me seguiría dando la razón