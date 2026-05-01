Lara Guerra 01 MAY 2026 - 22:31h.

Lydia Lozano saturada con la actitud de Isabel Pantoja en Perú al recordar a su hija por una fan

La desorbitada cantidad de dinero que los Pantoja tendrían en una cuenta de Gibraltar: "Está a nombre de la abuela"

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Isabel Pantoja está recorriendo Perú con una gira llena de éxitos, sin embargo, ha protagonizado un momento que ha recorrido el mundo. Tal es así, que Lydia Lozano no ha dudado en pronunciarse sobre ello en el plató de 'De Viernes' en el día de la emisión del esperadísimo 'scoop' de Isa Pantoja.

En una reunión privada con sus fans, la cantante quedaba completamente emocionada al descubrir el asombroso parecido físico de una de ellas con su hija, Isa Pantoja. Madre e hija llevan 6 años sin mantener una relación fluida. Sin embargo, Kiko Rivera sorprendía en plató al desvelar que se había reconciliado con la cantante.

Lydia Lozano: "¿Qué necesidad de hacer eso? Hace seis años que no ves a tu hija"

Todo esta situación ha hecho que Lydia Lozano necesite pronunciarse en el plató del programa: "Voy a decir una cosa. Yo no he visto nada tan repulsivo, tan hiriente y tan chungo como decirle a una niña que va a verte en el concierto 'ay como te pareces a mi hija'...¡Pero si hace seis años que no ves a tu hija! ¿Pero qué necesidad? Necesitaba decirlo. Si hace seis años, está viendo la niña desde la ventana Cantora y ahora vas y haces eso. Ve a ver a tu niña".