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Ana Montesinos ha sido la última pareja sentimental de Gutiérrez Caba, con quien estuvo durante 18 años hasta que terminó hace cuatro. Conoce perfectamente al intérprete y el equipo de 'El tiempo justo' ha hablado con ella y lo que cuenta del actor no tiene desperdicio.

Los recuerdos de Ana Montesinos sobre su relación el actor

Según le afirma al periodista Darío, ella se sentía "en un cuento de hadas" cuando estaba con él ya que le trataba "como una princesa": "Con él conocí el amor". Se conocieron cuando Ana Montesinos estaba trabajando en un despacho. Fue su compañera quien se hizo con su número en las guías y finalmente quedaron a toma un café, momento en el que empezaron "una relación un poco tontina".

Pasaron 15 años hasta que se volvieron a encontrar ya que a los 20 se divorcia del padre de sus hijos, algo que le contó al actor porque eran amigos. Él, por su parte, le confesaba que su relación con Mónica ya no iba bien: "Cosas raritas".

La entrevistada se emociona recordando los momentos junto a Emilio Gutiérrez Caba: "No es que viva de recuerdas, son los recuerdos los que me hacen vivir".

Ana Montesinos vivió una relación de tres con Gutiérrez Caba y Mónica

Ana Montesinos vivió una relación de tres en la que también se encontraba Mónica: "Me ha hecho daño". Y es que se sentía que "la que sobraba de la relación" era ella. Sin embargo, Gutiérrez Caba la trataba de "pobrecita" porque no tenía trabajo: "No ha roto nunca con ella". Sin embargo, no le echa la culpa al actor: "Yo he dicho sí muchas veces en mi vida cuando tenía que haber dicho no".

De hecho, recuerda que hasta en una ocasión se dejó un pendiente encima de la mesita. "Era como en las películas, cuando venía con un ramo de flores pensaba algo ha hecho", confiesa.

En cuanto a la polémica actual, Ana Montesinos opina: "Deja un poquito que desear. Es un poquito de mala idea por gente que está en una casa y está con luz de fuera porque no tiene para pagarla. A algunos les cuesta mucho pagarla, como a mi".