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La tensión entre Emilio Gutiérrez Caba y su exmujer Mónica sigue creciendo. La mujer ha hablado para el programa 'El tiempo justo' tras conocer que el actor ha iniciado acciones para que abandone la vivienda en la que reside desde hace años.

Según ha podido saber el programa, la convivencia de Mónica en el edificio no sería sencilla. Vecinos aseguran que mantiene conflictos frecuentes con parte de la comunidad, señalando problemas relacionados con el uso de zonas comunes y discusiones recurrentes. Incluso apuntan a que existirían denuncias semanales, algunas de ellas interpuestas por el propio actor, aunque no han querido detallar los motivos.

Además, estas mismas fuentes sostienen que Mónica no habría abonado los gastos de comunidad durante años, siendo el propio Emilio Gutiérrez Caba quien se habría hecho cargo de ellos. También relatan enfrentamientos habituales con el presidente de la comunidad.

“Supongo que necesitará dinero”

En declaraciones al programa, Mónica ha ofrecido su versión de los hechos: “Bueno, supongo que necesitará dinero”, reconociendo además que la relación entre ambos es mala desde hace años. La mujer asegura que el origen del conflicto está en un acuerdo verbal por el que, según ella, el actor le habría cedido la casa: “Fue todo verbal”, explica, admitiendo que nunca se formalizó legalmente esa supuesta cesión.

A pesar de la situación, Mónica afirma que no tiene intención de marcharse: “Yo espero que no”, señala al ser preguntada directamente. Incluso ha lanzado un mensaje al actor: “Te quiero”, terminaba antes de meterse en el vehículo.

Un conflicto en manos de la justicia

El caso, sin embargo, ya está en el ámbito judicial. Tal y como se ha explicado en el programa, el proceso lleva años en marcha y recientemente se habría emitido una orden de desahucio, lo que podría obligar a Mónica a abandonar la vivienda al ser propiedad legal de Emilio Gutiérrez Caba.

Fuentes cercanas aseguran que el actor habría intentado resolver la situación de manera amistosa en varias ocasiones, acudiendo personalmente a la vivienda para dialogar, sin éxito. Según estas versiones, Mónica no habría respondido a estos intentos, lo que habría llevado finalmente a recurrir a la vía legal.

Por su parte, Mónica sostiene que su situación es complicada, reconoce que lleva años viviendo en estas circunstancias y deja entrever su intención de negociar, llegando incluso a plantear la posibilidad de comprar la vivienda, aunque asegura no tener recursos para afrontar un proceso legal.