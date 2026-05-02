Actualmente reside en un pequeño pueblo de apenas seis habitantes, situado en un parque natural

La trayectoria de Micky Molina abarca cine, televisión y teatro desde principios de los años ochenta

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El actor Micky Molina ha optado en los últimos años por alejarse del ritmo habitual de la industria audiovisual y establecerse en un entorno rural. Actualmente reside en un pequeño pueblo de apenas seis habitantes, situado en un parque natural, donde desarrolla una vida marcada por la tranquilidad y el contacto directo con la naturaleza.

Lejos de los focos y de la actividad constante que caracterizó su carrera durante décadas, el intérprete asegura haber tomado distancia del modelo actual del sector. Según explica en una entrevista con El Mundo, percibe un cambio en la industria del que ya no se siente partícipe: "Yo ya estoy fuera del sistema. Me he dado cuenta de que no tengo nada que ver con lo que se está haciendo porque han cambiado la calidad por la cantidad. Tomé la decisión de irme al campo que voy a hacer 63 años y quiero disfrutar esta etapa en la que he entrado porque los 60 se notan un montón. No sólo en lo físico, sino también en lo intelectual", asegura.

Su rutina diaria refleja ese cambio. El actor ha sustituido los horarios urbanos por un ritmo vinculado al entorno natural, en el comparte esta etapa con su perra Alma, a la que considera una compañía fundamental en su día a día.

La trayectoria de Micky Molina

La trayectoria de Micky Molina abarca cine, televisión y teatro desde principios de los años ochenta. Debutó en la gran pantalla con 'Maravillas', donde trabajó junto a Fernando Fernán Gómez. A lo largo de su carrera ha participado en títulos destacados como 'La ley del deseo', dirigida por Pedro Almodóvar, además de en una amplia actividad teatral.

En televisión, su trabajo también ha sido reconocible en series populares como ''Ana y los 7'. A lo largo de su trayectoria ha compartido escena con figuras relevantes de la interpretación en España, una experiencia que, según ha señalado en distintas ocasiones, ha sido clave para su aprendizaje profesional.

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Más allá de su carrera, el actor mantiene una relación estrecha con su familia. Padre de cuatro hijos, destaca el vínculo afectivo que conserva con ellos, a quienes define como un pilar importante en su vida.

Instalado en este entorno rural, Micky Molina continúa vinculado al mundo de la interpretación, aunque desde una perspectiva más alejada de la exposición mediática.