Este sábado, 2 de mayo, el exfutbolista cumple 51 años en medio de la sonada crisis con su hijo Brooklyn

David Beckham, tras el duro ataque de su hijo Brooklyn en redes: “Hay que dejarlos que cometan errores”

Compartir







David Beckham celebra este sábado, 2 de mayo, su 51º cumpleaños en medio de uno de los momentos familiares más delicados de su vida. El exfutbolista llega a esta fecha en plena polémica por la distancia total con su hijo mayor, Brooklyn Beckham, una crisis que lleva un año ocupando titulares y que ha sacudido por compelto la imagen del clan Beckham. Sobre todo porque, más de 12 meses después, el distanciamiento continúa y la reconciliación no parece cercana.

Su situación, sin embargo, no es nueva para la familia. Ya el propio David hace dos décadas protagonizó una disputa con su padre, Ted Beckham, por la que estuvieron años sin hablarse.

El origen del conflicto entre David Beckham y su padre

Ted Beckham, gran aficionado al fútbol y seguidor del Manchester United, fue clave en la formación deportiva de su hijo, acompañándolo a entrenamientos y a sus primeros pasos competitivos en la industria. Pero todo cambió a finales de los años noventa y comienzos de los 2000, con la llegada de la fama internacional del exfutbolista, su matrimonio con Victoria Beckham, y también el divorcio de sus padres.

Ya en 2001 el empresario hizo público en su autobiografía que el vínculo con su padre no era el mejor. "Quiere a mi madre, pero nunca ha sido cariñoso con ella delante de mis dos hermanas y de mí. Tiene un rostro bastante severo y puede ser sarcástico. También se enfada con facilidad... La cualidad que menos me gusta de mí es mi mal genio. Creo que lo heredé de mi padre".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ted y Sandra Beckham se divorciaron en 2002 tras 33 años de matrimonio, una ruptura motivada, en parte, por la intensa presión mediática y el éxito de su hijo. Aunque los amigos de la pareja mencionaron que simplemente se habían distanciado tras tres décadas juntos, el propio Ted Beckham narró en su autobiografía, 'David Beckham: My Son', que el estrés y la atención mediática sin precedentes que rodeaba al astro del deporte fueron factores clave.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Además, confesó que no estaban acostumbrados a ese mundo y la situación terminó desgastando el matrimonio hasta que, según sus palabras, "lo único que teníamos en común era el fútbol". David se posicionó claramente del lado de su madre, Sandra, lo que enfrió aún más el vínculo con Ted.

En 2003, su distancia fue más evidente. El progenitor de David se opuso a su traslado a España y fichaje por el Real Madrid. La tensión llegó a tal punto que el deportista ni siquiera invitó a su padre a verlo firmar con el club y durante un tiempo solo se comunicaban a través de abogados -situación similar a la que ahora vive con su propio hijo, Brooklyn-.

Pero hubo otro detonante que provocó una ruptura total entre padre e hijo: la publicación de las memorias de Ted sobre David, un libro que vio la luz en 2005 tras firmar su contrato en secreto, sin el conocimiento de la estrella del fútbol. David se enteró de la existencia de la obra cuando ya estaba prácticamente en la imprenta.

Para el británico, que su propio padre vendiera las 'intimidades' del hogar por un cheque fue imperdonable en su momento. Y es que Ted sugería que su hijo había dejado de ser el chico sencillo de Londres para convertirse en un producto de marketing. Además, insinuaba que el círculo de los Beckham -especialmente la influencia de Victoria y su entorno- había desplazado a la familia natural de David, dejándolos en un segundo plano. Y por si fuera poco, culpaba a su hijo de haber destruido su matrimonio con Sandra.

Fue entonces cuando la relación se rompió por completo. David, que en ese entonces estaba en el Real Madrid, cortó todo tipo de contacto con su progenitor. No solo dejaron de hablarse, sino que el futbolista dio instrucciones a su equipo de seguridad y comunicación para que su padre no tuviera acceso a información sobre su vida. Una crisis que se mantuvo durante dos años.

Su reconciliación

La reconciliación no llegó hasta septiembre de 2007, cuando Ted sufrió un infarto casi mortal a los 59 años. David, que acababa de mudarse a Estados Unidos para jugar con el LA Galaxy, canceló sus compromisos y voló de inmediato a Londres al enterarse de la noticia.

Su padre, según trascendió, llegó a estar clínicamente muerto en la ambulancia, pero los médicos lograron estabilizarlo tras una operación de emergencia.

"Sufrió un ataque al corazón, fue todo muy rápido. Llegó a estar muerto en la ambulancia, pero los paramédicos pudieron recuperarle. Después, cuando estuvo estable en el hospital, se le trasladó a otro centro. Ha sido un gran 'shock' para David", expresó entonces una fuente a 'The Sun'.

A partir de entonces, ambos comenzaron a reconstruir su relación, y ahora, se dice que es estable y cercana. De hecho, en 2021, Ted volvió a casarse con la abogada Hilary Meredith, y su hijo ejerció como padrino de bodas.