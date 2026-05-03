Fiesta 03 MAY 2026 - 17:38h.

Raquel Bollo toma una decisión muy personal y la comparte con Emma García en directo

La presentadora de 'Fiesta' reacciona al descubrir el gran secreto de la colaboradora

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'Fiesta' se hace eco de un misterioso vídeo que han publicado en sus redes sociales Raquel Bollo y Luis Rollán. En él, la madre de Manuel Cortés entrega una caja a Rollán y hay un mensaje en su interior. Él, al abrirla, se queda sin palabras, pues su amiga le estaba contando algo que los usuarios de Instagram desconocen. Como era de esperar, el vídeo ha generado mucha expectación en redes y un sinfín de comentarios y opiniones. Ahora, Emma García descubre, en directo, de qué se trata.

Raquel Bollo le cuenta a Luis Rollán algunos detalles de su nuevo proyecto personal, "fruto del resultado de mucho esfuerzo, pero muy necesario". Lo que está claro es que es una buena noticia, pues Rollán se alegra por su amiga, le da la enhorabuena y dice que ha sido una decisión "muy valiente y algo muy necesario". "La conozco de toda la vida y no me lo esperaba para nada, pero me alegro muchísimo", añade Luis Rollán ya desde el plató de 'Fiesta'.

Raquel se muestra muy emocionada y quiere compartir esa información con la presentadora del programa, a la que le tiene un especial cariño: "Cuando yo empecé en esta cadena lo hice en 'A tu lado' (programa que presentaba Emma García)". "Lo que vas a leer aquí, creo que te va a alegrar", intuye Raquel Bollo y aclara que la noticia en sí no puede, de momento, compartirla con el resto del mundo. ¡Emma García es, en este sentido, toda una privilegiada!

Así ha reaccionado Emma García a la gran noticia de Raquel Bollo

"Es algo especial que me ha costado trabajo. Me pensé hacerlo, pero creo que, para mí, va a ser un antes y un después y creo que era algo necesario", avanza Raquel Bollo a Emma García antes de darle la caja con el mensaje en su interior. La presentadora, visiblemente ilusionada, coge el sobre que hay dentro de la caja y lo que Raquel Bollo ha escrito en su interior. Nada más leerlo en silencio, la presentadora de 'Fiesta' reacciona con las siguientes palabras:

"Madre mía, Raquel. ¿De verdad? ¿Estás segura? Pues adelante", han sido sus primeras palabras. Tras darle un abrazo, Emma García sigue comentando lo que acaba de leer: "De verdad que, si alguien se lo merece, eres tú. No me lo esperaba por muchos motivos y sé lo importante que es para ti este paso", añade y confiesa que le provoca cierto "miedo y vértigo" la decisión que ha tomado la colaboradora.

"Entiendo que dijeras que es algo necesario, pero... bufff. Mira, si has dado este paso, es porque es algo muy bueno para ti", continúa diciendo la presentadora de 'Fiesta'. Raquel Bollo aprovecha para pedirle a Emma un consejo, pero ella se muestra tajante: "A ti no te hace falta ningún consejo, Raquel. No te hace falta, y menos mío porque tú eres auténtica. Lo has sido desde esos momentos complicados que yo te conocí en 'A tu lado' y lo sigues siendo ahora. Para este paso que vas a dar se necesita eso que tú tienes y valentía".