Got Talent 03 MAY 2026 - 02:05h.

El grupo de baile portugués AM Dance Studio gana la final de 'Got Talent España 11'

La final de 'Got Talent España', disponible en Mediaset Infinity

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Tras varias semanas buscando y valorando el talento, llegaba el momento de conocer al ganador de la undécima edición de ‘Got Talent España’. Risto Mejide, Paula Echevarría, Lorena Castell y Carlos Latre han estado muy pendientes durante toda la gala final, pero era el público quien decidía quién merecía el premio de 25.000 euros.

Santi Millán ha enunciado tres nombres de manera aleatoria, el de los tres artistas más votados por el público. Entre ellos, se encuentra el ganador, ganadora o ganadores de la temporada 11: los acróbatas D’art Espectáculos, el grupo de baile AM Dance Studios y el grupo de taekwondo Ssaulabi. ¿Quiénes serán los ganadores?

AM Dance Studio gana ‘Got Talent España 11’

Esta elección ha pillado por sorpresa a los miembros del jurado, pues han llegado a confesar que estaban alucinando con la decisión del público y que podía pasar cualquier cosa. No había ninguna duda de que, este año, los ganadores de ‘Got Talent España’ son en plural y se gana en conjunto, pues el premio va para un grupo de artistas.

Antes de conocer a los ganadores, Santi Millán ha desvelado que D’art Espectáculos han sido los segundos más votados. Finalmente, el presentador de ‘Got Talent’ ha revelado que los más votados y, por lo tanto, los ganadores de ‘Got Talent España 11’ son… ¡AM Dance Studio! No hay duda de que han convencido a muchos con su gran actuación durante la final:

AM Dance Stuio, un grupo de baile que hace historia en 'Got Talent España'

Recordemos que este grupo de baile ya hizo historia en audiciones porque se llevaron el pase de oro de Lorena Castell antes incluso de terminar la actuación (tienen el honor de ser el pase de oro más rápido de la historia del formato). En semifinales, la propia Lorena Castell volvió a otorgarles su pase de oro. Ahora es el público quien ha respaldado estas decisiones proclamándoles ganadores de la edición.