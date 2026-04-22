Lorena Romera 22 ABR 2026 - 16:37h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha provocado un debate al lucir un diseño de su propia colección en la Feria de Abril de Sevilla

Críticas a Marina García por su vestido para el primer día de la Feria de Abril de Sevilla

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Raquel Bollo ha generado una gran controversia en redes con su vestido rosa fucsia con lunares XL de color rojo para la Feria de Abril de Sevilla. Como cada año, el Real se convierte en el escaparate perfecto para la moda flamenca, y la colaboradora de Telecinco sabe cómo desaprovechar la oportunidad. Eso sí, esta ocasión no ha estado exenta de polémica. La que fuera concursante de 'Supervivientes' ha lucido un traje de su propia colección que no ha dejado indiferente a nadie.

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La diseñadora ha optado por un vestido de un vibrante rosa fucsia, cuya principal característica es el impactante contraste con lunares XL en un tono rojo cereza. El diseño destaca por un cuerpo entallado de manga larga que estiliza la figura, pero la clave reside en el volumen. El vestido cuenta con mangas de farol XL que terminan en unos volantes exagerados y una falda de gran vuelo rematada con un pequeño volante inferior, aportando un movimiento constante al caminar.

Como era de esperar, esta combinación de colores ha terminado de generar una enorme polémica en redes. Por un lado, una gran parte de su comunidad ha caído rendida ante su originalidad, llenando la publicación de comentarios que la tildan de "valiente" y aseguran que está "guapísima". Para sus defensores, la madre de Alma Bollo y Manuel Cortés ha sabido evolucionar el traje de flamenca hacia un terreno vanguardista, demostrando que su firma no tiene miedo a romper las reglas.

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Sin embargo, el sector más purista de la moda flamenca ha sido mucho más tajante con ella. Para muchos usuarios, tanto la mezcla cromática como el tamaño excesivo de los lunares y el volumen de las mangas han sido calificados como un "error" y un "tremendo fallo". Los más duros le dicen que es "horrible". Las críticas parecen ir dirigidas a esa intención de alejarse de lo clásico.