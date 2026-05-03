Got Talent 03 MAY 2026 - 01:55h.

Las palabras de Risto Mejide al despedirse de 'Got Talent España' tras 10 años como jurado

La final de 'Got Talent España', disponible en Mediaset Infinity

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Desde que comenzó esta undécima temporada, Risto Mejide lo anunció bien claro: esta iba a ser su última edición como miembro del jurado de ‘Got Talent España’. Por ello, cuando faltaban tan solo unos segundos para conocer el nombre del ganador de la temporada, Risto ha tomado la palabra para despedirse de sus compañeros, del equipo y de los espectadores.

Risto Mejide recuerda cuando, hace veinte años, se sentó por primera vez en un plató de televisión para valorar el talento y el trabajo de otros, “no era consciente de lo que iba a aprender”: “El aprendizaje es una de las maravillas que tiene el talento, que sin querer, sin pretenderlo, enseña cosas a los demás”.

La reflexión de Risto Mejide en su despedida de 'Got Talent España'

“Todo empezó aquí y todo acaba aquí y hoy quiero daros la gracias no solo a vosotros, sino a todos los concursantes que han pasado por mis valoraciones: a los que les he dicho que no y luego la vida les ha dicho que sí, y me alegro mucho de haberme equivocado, a los que les dije que no y luego la vida también les ha dicho que no… con esos tengo una deuda pendiente”.

En seguida, Risto desvela a qué deuda se refiere y no es otra que “decirles que no desistan, que sigan fracasando porque, si algo me ha enseñado este talent show, es que fracasar es la manera que tiene la vida de preguntarte cuánto deseas lo que deseas”, han sido parte de sus aplaudidas palabras. Pero Risto aún tenía más que decir.

“Al resto de concursantes, y a vosotros, compañeros, que os quiero y os aprecio muchísimo, lo sabéis, deciros que jamás olvidemos que, incluso el mejor de los críticos, es peor que el peor de los creativos porque un creativo lo único que pretende es dejar el mundo un poco más bello de lo que se lo encontró. Así que, por todo eso, por todo lo que he aprendido… gracias”, han sido la reflexión final de Risto Mejide.

Las palabras de Risto han emocionado a sus compañeros. De hecho, Paula Echevarría, ha llegado a derramar alguna lágrimas al final de esta interesante reflexión de su compañero antes de despedirse. Por su parte, Santi Millán le ha dicho que lo echarán de menos, aunque, fiel a su sentido del humor, ha pedido rápidamente al programa que editen esa parte porque teme que se puede utilizar en su contra.

El vídeo de despedida con los mejores momentos de Risto Mejide en ‘Got Talent España’