El atacante quería bajar por las escaleras para llegar al salón de baile y disparar a la mesa presidencial

La Fiscalía publica el vídeo íntegro del intento de atentado contra Donald Trump en la cena de corresponsales

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Rosa Conde vuelve al lugar donde, hace una semana, Donald Trump sufrió el tercer intento de asesinato en el hotel Hilton durante la Cena de Corresponsales. Todavía hay incógnitas por responder, ya que surgió un gran debate sobre la eficacia del servicio de seguridad.

Conde relata cómo el atacante entró por la puerta y estuvo 15 segundos donde un agente con un perro de Policía lo olfateó. De ahí, se quitó el abrigo, montó la escopeta, salió corriendo y atravesó la zona hasta la puerta de cristal.

Cuando le dispararon, los agentes no llegaron a alcanzarle con las balas. El sospechoso se tropezó y cayó en la moqueta donde, hace unos días, había unos guantes azules. Algunas de las balas acabaron en la pared y dejaron tres agujeros que ya han sido reparados. ¿Cuál era su plan entonces?

El atacante quería bajar por las escaleras para llegar al salón de baile. Ahí las puertas estaban abiertas y tenía acceso a la mesa presidencial, donde ahora ya están montando un nuevo evento.

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Los detalles clave de las imágenes del atacante

La grabación, difundida por la Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, Jeanine Ferris Pirro, arranca con escenas del día anterior al atentado. En ellas aparece el sospechoso, Cole Tomas Allen, de 31 años, caminando por los pasillos del hotel, observando accesos, zonas comunes y puntos de entrada. Las autoridades consideran esas imágenes clave porque apuntan a una fase previa de reconocimiento del lugar.

También se le ve entrando en otras áreas del edificio, aparentemente estudiando movimientos y recorridos. Después, el vídeo salta a la noche del ataque. El acusado aparece vestido de negro y con corbata roja, una indumentaria que llamó la atención de los agentes por mezclar apariencia formal con equipamiento táctico.

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Según la acusación, antes de lanzarse hacia el control de acceso, que atravesó armado en cuestión de segundos, se quitó una prenda exterior tipo abrigo largo para moverse con mayor rapidez.

La secuencia clave llega cuando emerge desde una sala lateral próxima al detector de metales y corre a toda velocidad hacia la zona protegida. En ese momento lleva consigo un arma larga y, según el sumario, también portaba otras armas blancas y una pistola. Las cámaras muestran el desconcierto inicial de los agentes allí presentes, y después su reacción inmediata.

La Fiscalía sostiene que el atacante disparó contra un agente del Servicio Secreto a corta distancia. Ese agente recibió el impacto en el chaleco antibalas, lo que evitó heridas mortales.

De acuerdo a las autoridades, ninguno de los cinco disparos contra Allen llegaron a alcanzarle. El vídeo no muestra el momento exacto en el que el autor de los hechos fue neutralizado y arrestado.