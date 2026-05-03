La moda de pasear junto a una correa con un perro invisible causa sensación en redes sociales

Todos los momentazos y programas completos de 'Visto lo visto', en Mediaset Infinity

Compartir







'Visto lo visto' se hace eco de una tendencia viral de lo más peculiar que tiene que ver con el hecho de tener un perro... pero imaginario. A estas personas les gusta vivir como si tuviera perros, pero sin tenerlos, pues hacen todo tipo de cosas con ellos, desde pasear hasta recoger sus cacas (imaginarias, por supuesto).

Qué es el hobby dogging, la tendencia de pasear perros invisibles

La tendencia en sí se denomina hobby dogging y surgió en Alemania en torno a finales del 1024. Consiste en pasear, entrenar o salir a correr con una correa vacía, simulando tener un perro "invisible" o imaginario. Lo que busca esta práctica es simular las rutinas que tienen los dueños de las mascotas, pero sin los gastos ni las responsabilidades reales.

Como era de esperar, se ha generado un gran debate sobre este tema, pues hay gente que defiende esta práctica a favor de la salud mental y en contra de la vida sedentaria. Todo esto fue idea de Barbara Gerlinger, una entrenadora canina alemana que comenzó a dar clases de adiestramiento... pero sin animales.

El modus operandi parece sencillo: solo tienen que comprarse una correa, echarse a la calle y deambular. A partir de ahí, con simular que estás paseando un perro, prueba superada. Algunos se meten tanto en el papel que recrean ejercicios guiados, enseñan a andar a distintas velocidades, les acarician e incluso fingen darles premios.

Esta tendencia viral tiene sus ventajas: tener un perro invisible no supone ningún tipo de gasto, no producen alergia y no sueltan pelo. Eso sí, nunca podrán podrán sustituir el incondicional cariño de los perros.