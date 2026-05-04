Claudia Barraso 04 MAY 2026 - 19:20h.

Britney Spears se ha declarado culpable de un delito de conducción temeraria tras ser arrestada: tendrá que acudir dos veces al mes al psiquiatra

Britney Spears ingresa voluntariamente en un centro de desintoxicación tras su detención por conducir ebria: "Esperamos que sea un primer paso"

Compartir







La defensa de Britney Spears ha llegado a un acuerdo con la fiscalía tras ser pillada conduciendo bajo los efectos del alcohol. Fue su abogado, Michael A. Goldstein, quien decidió que la cantante debía declararse culpable tras ser detenida el pasado 4 de marzo en Ventura, California.

La sentencia le ha condenado a 12 meses de libertad condicional y un día de cárcel y una multa de 571 dólares, además de asistir a una consulta psicológica una vez por semana y al psiquiatra al menos dos veces al mes. Los agentes han conseguido la autorización para poder registrar el vehículo que conducía aquel día en busca de drogas y alcohol. La fiscalía del condado de Ventura anunció el pasado jueves 30 de abril que habría sido acusada de un delito menor, según ha confirmado ‘People’.

Hace un mes, el pasado 5 de marzo fue detenida por agentes de la Patrulla de Carreteras de California por conducir supuestamente bajo los efectos del alcohol y las drogas. Las autoridades recibieron un aviso de que un coche que circulaba a mucha velocidad por la autopista U.S. 101 en el condado de Ventura (cerca de Los Ángeles), zona en la que reside Spears.

Los argumentos de la defensa

Después de realizarle pruebas de alcoholemia y de estupefacientes fue trasladada a la cárcel y puesta en libertad posteriormente. El caso fue transferido a la Fiscalía del condado de Ventura el pasado 23 de marzo y la comparecencia será el 5 de mayo, día en el que se conocerá los posibles cargos contra ella. El "desafortunado incidente" fue "completamente injustificable" comentó un representante de la estrella del pop a la revista estadounidense.

PUEDE INTERESARTE Britney Spears vende los derechos de autor de todas sus canciones a través de un acuerdo "histórico" y millonario

"Britney va a dar los pasos adecuados y cumplir con la ley, y esperamos que esto pueda ser el primer paso hacia un cambio largamente esperado que debe producirse en su vida". Esperamos que pueda obtener la ayuda y el apoyo que necesita durante este momento difícil. "Sus hijos —Sean Preston y Jayden James— van a pasar tiempo con ella. Sus seres queridos van a elaborar un plan, largamente esperado y necesario, para prepararla para el éxito y el bienestar", añadió.