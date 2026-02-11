Celia Molina 11 FEB 2026 - 16:43h.

Britney Spears afirma que ha sufrido "daño cerebral" en plena polémica con su exmarido: "Tengo suerte de estar viva"

El medio estadounidense TMZ ha tenido acceso a una serie de documentos que demuestran que Britney Spears se ha unido a la tendencia de vender los derechos de su catálogo musical, para recibir de una sola vez los beneficios de la reproducción de sus canciones. Aunque no se sabe exactamente cuánto dinero ha recibido la cantante, el acuerdo se califica en el texto como "algo histórico" y similar a los 200 millones de dólares que obtuvo Justin Bieber cuando hizo lo mismo.

Los documentos muestran que Britney, representada por Cade Hudson, firmó el contrato para vender la música el 30 de diciembre y las fuentes de TMZ afirman que está "contenta con la venta" y que "lo ha celebrado pasando tiempo con sus hijos". El acuerdo incluye éxitos como "(You Drive Me) Crazy", "Baby One More Time", "Break The Ice", "Circus", "Don't Let Me Be the Last to Know", "Everytime", "Gimme More", «Hold It Against Me", "I Wanna Go", "If U Seek Amy", "I'm a Slave 4 U", "I'm Not a Girl, Not Yet a Woman", "Lucky", "My Prerogative", "Oops!... I Did It Again", "Overprotected", "Piece of Me", "Sometimes", "Stronger", "Till The World Ends", "Toxic" y "Womanizer", entre otros temas.

Justin Bieber, Shakira y Bob Dylan hicieron lo mismo

La Princesa del Pop se une así a la lista de artistas que han vendido sus catálogos musicales en los últimos años, incluyendo grandes nombres como Justin Bieber, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Paul Simon, Neil Young, Shakira, KISS, Sting, Phil Collins y Stevie Nicks. De hecho, éste último, vendió el 80 % de su catálogo editorial a Primary Wave Music en 2020, justo en el momento en que sus derechos de autor estaban valorados en unos 100 millones de dólares.

Aunque esta artista, tan aclamada en los años 90, no ha publicado un álbum desde 'Glory' (2016) ni actúa en directo desde octubre de 2018, cuando cerró su gira “Piece of Me” en Austin, Texas, no parece que su decisión se deba a problemas de liquidez. La venta de sus derechos de autor se enmarca en una práctica habitual entre grandes artistas que optan por convertir en liquidez inmediata el valor futuro de sus derechos musicales, en un mercado en el que los catálogos se han revalorizado de forma sostenida. Más aún cuando ella misma declaró hace poco que "jamás volverá a actuar en los Estados Unidos" por razones "extremadamente sensibles".

Lejos de los escenarios, Britney sigue preocupando a sus fans con los vídeos caseros que publica en las redes sociales y en los que aparece bailando sin ritmo, cuando ella fue una de las mejores bailarinas de su época. Hace relativamente poco, confesó en su cuenta que, durante la tutela que su padre ejercía sobre ella - y con la que éste podía controlarla judicialmente en todos los sentidos - había "sufrido daño cerebral" y que tenía "suerte de seguir viva". Un dato que no había aportado en su libro de memorias - por las que firmó un contrato de 15 millones de dólares con Simon & Schuster - por ser algo "extremadamente doloroso" para ella.