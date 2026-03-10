Celia Molina 10 MAR 2026 - 15:51h.

El medio Page Six ha hablado con un colaborador de la familia Spears, que asegura que James quiere retomar la relación con su hija

Britney Spears fue llevada al hospital tras ser detenida por conducir bajo los efectos del alcohol

Compartir







El pasado 5 de marzo, Britney Spears fue detenida en el condado de Ventura, al Sur de California, por conducir bajo los efectos del alcohol, según publicó el medio estadounidense Page Six. La Patrulla de Carreteras de California dio el alto al coche de la artista a las 21:30 horas de la noche y la esposó tras sospechar que conducía en estado de embriaguez. La que fuera la reina del pop en los años noventa pasó la noche en el calabozo, siendo liberada a las seis de la mañana del día siguiente, según el registro de reclusos del Sheriff del Condado de Ventura.

Aunque la cantante no se ha pronunciado todavía sobre su sonada detención, sí ha decidido desactivar su cuenta de Instagram, donde seguía publicando inquietantes vídeos en los que aparecía bailando con la cara desencajada. Tras borrar todo su rastro en la nube - y preocupar de nuevo a sus fans por su salud física y mental - Page Six ha dado una información en exclusiva que proviene directamente de un amigo de la familia Spears.

PUEDE INTERESARTE Preventa de entradas del concierto de Kanye West en España: de las quejas por los precios al motivo por el que no hay de pista

Un socio de Britney en Los Ángeles, que mantiene un contacto regular con su grupo de amigos y su familia, ha contado en exclusiva que la estrella del pop está "al límite" ante la posibilidad de que su padre, Jamie Spears, vuelva a su vida tras su polémico arresto. "Él quiere tener la oportunidad de poder hablar con ella y encontrar un término medio. No quiere seguir desconectado de su hija", ha dicho la fuente.

PUEDE INTERESARTE La comentada reacción de Aitana después de que Plex le declararse su amor en la presentación de La Velada del Año VI

"Jaime Spears quiere volver a hablar con su hija"

Este amigo afirma también que los hijos de Britney, Sean Preston, de 20 años, y Jayden, de 19, han apoyado a Jamie, de 73 años, y la idea de que su abuelo se reconcilie con su madre. "Incluso los chicos han vuelto a la vida de su abuelo después de pasar por momentos difíciles. Acogerían con agrado una familia unida a pesar de todos los años de drama", añade la exclusiva.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Sin embargo, la cantante de 44 años "se siente hostil" ante el tema de su padre. "Hay un odio y un rechazo profundos que quizá nunca se superen. Jamie pone a Britney nerviosa, y su estado de ánimo se vuelve muy sombrío ante la perspectiva de que él forme parte de su vida... a pesar de los esfuerzos de las personas de su entorno por lograr una reconciliación", ha concluido la fuente.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Hay que recordar que el padre de la cantante tuvo su tutela judicial durante 14 largos años, gracias a la cual manejaba todos sus bienes, sus contratos y sus decisiones vitales. Tras meses de intensas batallas judiciales, en noviembre del 2021, una jueza de Los Ángeles puso fin al control de Jaime sobre su hija , quien recuperó así las riendas de su vida. Su último divorcio y su comportamiento errático en las redes sociales - donde ha aparecido con muy mal aspecto últimamente - no hacen, pensar, sin embargo, que Britney pueda ser responsable de sí misma.