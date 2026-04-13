Celia Molina Candela Hornero 13 ABR 2026 - 11:17h.

Su representante ha confirmado a la revista 'People' que la artista ha entrado de forma voluntaria en un centro de desintoxicación

Britney Spears, "al límite" ante la posibilidad de que su padre vuelva a su vida tras su detención por conducir ebria

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Britney Spears, de 44 años, ha ingresado voluntariamente en un centro de desintoxicación, según informó en un comunicado este pasado domingo un representante de la artista a la revista 'People'.

Hace un mes, el pasado 5 de marzo fue detenida por agentes de la Patrulla de Carreteras de California por conducir supuestamente bajo los efectos del alcohol y las drogas. Las autoridades recibieron un aviso de que un coche que circulaba a mucha velocidad por la autopista U.S. 101 en el condado de Ventura (cerca de Los Ángeles), zona en la que reside Spears.

Después de realizarle pruebas de alcoholemia y de estupefacientes fue trasladada a la cárcel y puesta en libertad posteriormente. El caso fue transferido a la Fiscalía del condado de Ventura el pasado 23 de marzo y la comparecencia será el 5 de mayo, día en el que se conocerá los posibles cargos contra ella.

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El "desafortunado incidente" fue "completamente injustificable" comentó un representante de la estrella del pop a la revista estadounidense. "Britney va a dar los pasos adecuados y cumplir con la ley, y esperamos que esto pueda ser el primer paso hacia un cambio largamente esperado que debe producirse en su vida". Esperamos que pueda obtener la ayuda y el apoyo que necesita durante este momento difícil.

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"Sus hijos —Sean Preston y Jayden James— van a pasar tiempo con ella. Sus seres queridos van a elaborar un plan, largamente esperado y necesario, para prepararla para el éxito y el bienestar", añadió.

Ya en 2008 la cantante fue obligada a ingresar en dos ocasiones en un centro psiquiátricos de manera involuntaria. En 2021, tras 13 años bajo el control de su padre, Jamie Spears, se puso fin a la tutela. Desde entonces Spears ha aparecido varias veces en redes sociales en actitudes que han generado preocupación a sus fans. En un video publicado en 2022 en YouTube y Twitter contó las secuelas que le había dejado el haber sido obligada a trabajar y pasar por un centro de salud mental con el control de su padre.

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"Esto es lo difícil de explicar: la rapidez con la que podía oscilar entre ser una niña pequeña, una adolescente y una mujer, por la manera en que me habían robado la libertad. La mujer en mí fue reprimida durante mucho tiempo", escribió Spears en su libro autobiográfico 'The Woman in Me' (2023).

Su exmarido Kevin Federline, con quien tuvo sus dos hijos y tiene su custodia exclusiva, escribió en sus memorias 'You Thought You Knew', que se encontraba preocupado por Spears y que era "hora de dar la voz de alarma" sobre su comportamiento. "Se ha vuelto imposible fingir que todo está bien. Algo malo va a ocurrir si las cosas no cambian, y mi mayor temor es que nuestros hijos se queden recogiendo los pedazos".