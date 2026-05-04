Celia Molina 04 MAY 2026 - 12:45h.

El marido de la actriz ha comunicado en las redes sociales que Cameron y él tienen un tercer hijo llamado Nautas

El motivo por el que Cameron Díaz prometió que nunca más volvería al cine (y luego se arrepintió)

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En medio de la promoción de la serie que protagoniza para Apple TV, Cameron Díaz ha sido madre por tercera vez a los 53 años. Así lo ha anunciado su marido, el cantante Benji Madden, con quien la actriz se casó en el año 2015, en sus redes sociales:

"Cameron y yo estamos felices, emocionados y nos sentimos muy bendecidos al anunciar el nacimiento de nuestro tercer hijo, Nautas Madden. ¡Bienvenido al mundo, hijo! Amamos la vida con nuestra familia; nuestros hijos están sanos y felices, ¡y estamos muy agradecidos! Lo estamos pasando de maravilla. Les enviamos nuestros mejores deseos. La familia Madden", ha escrito, junto a una fotografía sobre el significado etimológico del nombre Nautas, que quiere decir "navegante" o "marinero".

Cameron, que no se ha pronunciado con palabras, ha comentado la publicación de su marido con una serie de emoticonos de corazones. En los mismos comentarios, el matrimonio ha recibido múltiples felicitaciones por la llegada de su nuevo bebé.

Nautas, su tercer hijo concebido por gestación subrogada

La pareja ya tiene una hija, Raddix, nacida en diciembre de 2019, y un hijo, Cardinal, nacido en marzo de 2024. Ambos nacieron mediante gestación subrogada, es decir, a través de una técnica de reproducción asistida donde una mujer (gestante) acuerda gestar el hijo de otra persona o pareja (padres intencionales), renunciando a la filiación materna a favor de ellos.

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Con la llegada de Nautas, la protagonista de 'La Máscara' se ha convertido en madre de una familia numerosa, el sueño que la llevó a alejarse del cine hasta el punto de asegurar que "nunca" volvería: "Sentí que lo correcto era recuperar mi vida y, simplemente, no me importaba nada más. Ninguna opinión, ningún éxito, ninguna oferta, nada podía hacerme cambiar de opinión sobre mi decisión de cuidarme y construir la vida que realmente quería. Creo que todo se reduce a: ‘¿Qué te apasiona?’ Para mí, era formar mi familia", dijo en una entrevista tras abandonar la profesión y centrarse en su proyecto de pareja.

Tras los nacimientos de sus dos primeros hijos y, con su familia ya consolidada, Cameron Diaz regresó oficialmente a la actuación en enero de 2025 con la película 'Back in Action' (De vuelta a la acción), una comedia coprotagonizada por el gran Jamie Foxx. Y, ahora, combinando sus compromisos laborales con su nueva maternidad, la famosa actriz, de 53 años, comenzará la crianza de su nuevo bebé, Nautas.