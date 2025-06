Celia Molina 16 JUN 2025 - 10:47h.

El actor, que estuvo a punto de morir en el año 2023, dio un emotivo discurso de los BET Awards 2025 que se acaba de hacer viral

El pasado 9 de junio, Jamie Foxx recibió el premio Ultimate Icon Honor en la gala de los BET Awards 2025. Antes de que el actor, de 57 años, recibiera el galardón, el cantante Stevie Wonder, que le conoce desde hace mucho tiempo, hizo una emotiva introducción: "Me llamó por su premio de la Academia por Ray. Y yo le dije: Jamie, que interpretes a un ciego no significa que seamos mejores amigos", bromeó, dando paso después al protagonista de Django desencadenado, cuyo discurso se ha hecho viral en las últimas horas.

Lo que nadie esperaba es que la estrella del cine se fuera a poner a llorar sobre el escenario, al recordar el derrame cerebral que casi le cuesta la vida hace dos años: "Tengo que ser honesto, cuando vi la parte “in memoriam” [de la entrega de premios], pensé, tío, ese podría haber sido yo. Pero no sé por qué pasé por lo que pasé, pero sé que no voy a rechazar mi segunda oportunidad. No la voy a rechazar", aseguró. Y explicó que, en aquellos momentos tan decisivos, le pidió a Dios una segunda oportunidad en la vida:

"Yo podría estar en este 'In memoriam"

"Dije que cualquiera que fuera la razón por la que me pusiste esto, prometo que voy a hacerlo bien. Voy a hacerlo bien delante de todos vosotros, porque sé que muchas veces, cuando subimos, nos olvidamos de dónde venimos", dijo entre lágrimas y haciendo también llorar a los familiares que le habían acompañado. El actor se refería concretamente a la hemorragia cerebral que sufrió de forma repentina en el año 2023 y que él mismo narró de la siguiente manera:

"El 11 de abril de 2023, sufrí un fuerte dolor de cabeza y le pedí a mi hijo una aspirina. Pero antes de que la aspirina llegase a mí, me fui de mí mismo y estuve inconsciente durante 20 días. Cuando aquello ocurrió, mis amigos me llevaron a un médico en Atlanta, quien me dio una inyección de cortisona y me mandó a casa. Pero mi familia supo que algo andaba mal", señaló. Acto seguido, su hermana le subió a un coche y le llevó al Hospital Piedmont, donde "le recompusieron". "Ni conocíamos el hospital, pero ella tuvo el presentimiento de que allí habían ángeles. Los médicos le dijeron que yo había sufrido un derrame cerebral y que, si no me operaba, me perderían", explicó hace dos años.

Cuando despertó, se dio cuenta de que estaba postrado en una silla de ruedas en un centro de rehabilitación, donde los médicos le dijeron que si quería recuperarse del todo, iba a pasar el peor año de su vida. Entonces, se dio cuenta de que lo había perdido todo excepto su sentido del humor y que, "si podía seguir siendo gracioso, podía seguir vivo". De hecho, Foxx hizo gala de ese buen humor también en su discurso - después de verse desbordado por las lágrimas, al afirmar que, cuando sufrió el derrame, se vio "en un túnel muy caloroso" y, al fondo, creyó "ver al diablo". "¿O quizá era Puffy?", bromeó, en una clara alusión a Puff Daddy, denunciado por acoso, abusos y violación por cientos de personas.