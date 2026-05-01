Celia Molina 01 MAY 2026 - 12:59h.

La influencer ha publicado un vídeo sobre la prevención de los ahogamientos, ahora que se acerca la fecha de la muerte de su hijo

La influencer Emilie Kiser explica cómo "perdonó" a su marido tras la muerte de su hijo, que se ahogó en la piscina de su casa

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Este mes de mayo, se cumplirá un año de la trágica muerte de Trigg, el hijo de tres años de la influencer estadounidense Emilie Kiser. El niño se encontraba en su vivienda cuando, mientras su padre cuidaba de su hermano recién nacido, cayó a la piscina que tenían en su patio particular.

Según el atestado policial, Trigg pasó nueve minutos solo en el patio (información que supieron gracias a las cámaras de seguridad) antes de caer a la piscina. Aunque fue atendido por los servicios de emergencia, terminó muriendo seis días más tarde en el hospital, dejando destrozados a sus padres y al resto de sus familiares. Y, aunque, en principio, la Fiscalía quiso presentar cargos contra el padre del niño por imprudencia, finalmente, el marido de la influencer no recibió ningún tipo de acusación.

Casi un año después, Emilie ha sacado fuerzas para hablar en las redes sociales de tan complicado tema. Preocupada por la llegada del verano, momento en el que los niños empiezan a nadar, ha hablado del primer aniversario de la muerte de Trigg, instando a las familias a tomar medidas preventivas para evitar posibles ahogamientos:

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"La muerte de nuestro hijo fue muy evitable"

"Ahora me siento preparada para hablar de esto. Nuestro hijo, Trigg, falleció en un accidente de ahogamiento prevenible. Este vídeo trata de mi hijo, con la esperanza de ayudar a otras familias y a otros niños. Esto es extremadamente difícil de decir pero, repito, la muerte de nuestro hijo fue muy evitable. Fue un accidente, pero un accidente prevenible y siempre asumiré toda la responsabilidad de ello porque, como madre, tu trabajo es proteger siempre a tu hijo"", ha dicho la influencer en su último vídeo de TikTok.

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"Los ahogamientos se producen de forma frecuente, todos los días y, sobre todo, en niños de la edad de Trigg. Él tenía tres años. Yo no lo sabía, pero el ahogamiento es la causa principal de muerte en niños de 3 años o menos. La razón por la que publico este vídeo y es porque mayo ya está aquí y se cumplirá el primer aniversario de la pérdida de nuestro hijo", ha añadido, visiblemente emocionada.

"También es el Mes de la Concientización sobre la Seguridad Acuática y me gustaría animar a las familias a tomar más medidas preventivas para evitar que más niños se puedan ahogar. Se acerca el verano y muchos niños empezarán a nadar. Por favor, instalad vallas alrededor de la piscina, aseguraos de tener alarmas en las puertas y de que todas las baterías estén cargadas. Vigilad a vuestros hijos cerca del agua y llevadles a clases de natación, si podéis, desde los seis meses de edad. Nosotros ya hemos metido a nuestro segundo hijo en estas clases", ha concluido, además de invitar a los padres a aprender a hacer una RCP.