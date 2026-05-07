Claudia Barraso 07 MAY 2026 - 21:08h.

La empresaria Rocío Martín anuncia que el hijo que está esperando es de Omar Montes con una publicación en Instagram

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Rocío Martín anunció hace unos días en su cuenta de Instagram que estaba embarazada de su primer hijo con una fotografía luciendo una tripa de premamá y comentando en qué situación se encuentra. Sin embargo, la sorpresa ha sido cuando ha comunicado a sus seguidores que el padre de su hijo es Omar Montes.

La publicación era una ecografía del bebé y en la misma fotografía ponía: “el secreto más bonito de este año de Omar Montes y mío viene en camino. Nuestro milagro, un pedacito de nosotros”. Aunque reveló ese secreto tan esperado como ella misma ha confirmado, ha decidido desactivar todos los comentarios para evitar que los seguidores reaccionasen a esta sorpresa.

Por su parte, el cantante no ha querido pronunciarse sobre esta noticia en sus redes sociales ni en las de Rocío Martín. La noticia ha pillado por sorpresa a todos los fans del cantante, pero hace unos días había rumores de que una joven empresaria estaría esperando un hijo del cantante. Y fue cuando la joven publicó su foto estando embarazada y tocándose la barriga cuando ya saltaron todas las alarmas.

La primera pista sobre su embarazo

En esa publicación ya hizo una referencia al padre de su futuro hijo: “Como dice tu papa, ya eres un ser de luz que viniste para iluminar a todos, para darnos vida y llenarnos de amor”, añadiendo al lado de esa frase un micrófono que daba la primera pista de lo que estará por confirmar unos días después.

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Por el momento no hay reacción del cantante, pero de confirmarse la noticia sería ya el tercer hijo del artista. Tampoco han confirmado de cuántos meses estaría la empresaria y si ya conocen el sexo del bebé, pero lo más esperado es que el propio Omar Montes rompa su silencio y confirme esta noticia.