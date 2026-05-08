Mabel Cupet Sevilla, 08 MAY 2026 - 15:38h.

El IES Al-Ándalus recuerda a Silvia H. F. como una joven “llena de luz” y muy querida por toda la comunidad educativa

La joven era natural de Motril

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El IES Al-Ándalus de Almuñécar ha comunicado públicamente su profundo dolor tras el fallecimiento inesperado de Silvia H. F., alumna de segundo de Bachillerato de Artes. La noticia ha causado una gran conmoción en el centro educativo, donde la joven era muy apreciada por compañeros, profesorado y toda la comunidad escolar.

En un comunicado oficial difundido por el instituto, el centro reconoce la dificultad de encontrar palabras ante la pérdida. “No tenemos ya palabras para poder expresar el sentimiento de dolor y de perplejidad. Silvia H. F., alumna de segundo de Bachillerato de Artes, se ha ido de una forma inesperada”, recoge el texto.

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Una joven muy querida en el centro

El instituto ha querido recordar a la alumna destacando su calidad humana y el impacto que su fallecimiento ha tenido en el entorno educativo. “Esta chica, preciosa, y tan buena persona nos deja un vacío muy grande y una pregunta en nuestras cabezas y en nuestros corazones, ¿por qué es tan extraña e injusta la vida?”, expresa el comunicado.

La comunidad educativa de Almuñécar atraviesa estos días un profundo estado de consternación, marcado por la incredulidad ante la pérdida de una alumna muy integrada en la vida del centro.

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Apoyo a la familia de Motril

Silvia H. F. era natural de Motril, localidad a la que el instituto ha querido trasladar de forma especial su apoyo. “Nos unimos a su familia, de Motril, en este duelo, y queremos transmitirle un mensaje de ánimo y cercanía; Silvia está y seguirá estando siempre entre nosotros”, señala el comunicado oficial.

El centro ha insistido en el acompañamiento a los allegados de la joven en este momento especialmente difícil, subrayando la necesidad de cercanía y apoyo emocional.

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Mensaje a la comunidad educativa

El IES Al-Ándalus también ha querido dirigirse al alumnado y al resto de la comunidad educativa de Almuñécar, que estos días vive con especial tristeza lo ocurrido.

“También aquí, en Almuñécar, queremos mandar este mensaje a todos sus compañeros y a toda la comunidad educativa; con todo nuestro cariño, que es mucho”, concluye el texto difundido por el centro.

En las últimas horas, se han sucedido numerosas muestras de condolencia y mensajes de apoyo dirigidos tanto a la familia como al entorno escolar de la joven, en recuerdo de una alumna cuya pérdida ha dejado una profunda huella en su instituto.