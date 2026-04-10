El cantante C.Tangana y la fotógrafa Rocío Aguirre anuncian a través de una fotografía el nacimiento de su primer hijo

"Mi familia", con estas palabras la fotógrafa chilena titulaba la publicación con la que anunciaba que se había convertido en madre

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Fue el pasado 14 de noviembre de 2025 cuando Rocío Aguirre, fotógrafa chilena y pareja de C.Tangana, anunciaba a través de sus redes sociales que estaba embarazada. Casi cinco meses después, el cantante y la artista gráfica han dado la bienvenida a su primer hijo.

A través de una imagen en la que se puede ver a Rocío Aguirre sosteniendo al recién nacido y al cantante al lado de la madre y del bebé, la pareja ha querido compartir con sus seguidores la esperada noticia. Queriendo darle naturalidad a la noticia, C.Tangana y Rocío Aguirre han optado por un posado completamente natural para anunciar que se habían convertido en padres.

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El nacimiento del bebé de Rocío Aguirre y C.Tangana

El posado, Rocío Aguirre lo titulaba como "Mi familia". Un título muy significativo que explica el momento personal que la pareja está viviendo y muestra su ilusión por la llegada de este bebé.

En esta ocasión, la imagen del nacimiento del primer hijo de Rocío Aguirre y de C.Tangana la ha compartido la fotógrafa. Por su parte, C.Tangana ha optado pro seguir en su línea y mantener su vida privada en un segundo plano.

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Además, la imagen publicada por la propia Rocío Aguirre en la que se podía ver al cantante y a ella misma sosteniendo a su bebé recién nacido estaba acompañada de una segunda instantánea donde se podía ver al pequeño durmiendo plácidamente.

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Nada más compartir la noticia, las redes sociales de la fotógrafa chilena se llenaban de comentarios y de 'likes' con los que sus seguidores felicitaban a la pareja. Desde Rigoberta Bandini, Aron Piper, Alizz y hasta Nathy Peluso dejaban comentarios a Rocío Aguirre con los que les felicitaban.

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El embarazo de Rocío Aguirre

El anuncio del nacimiento del primer hijo de C.Tangana ha seguido la misma tónica que cuando se conoció el embarazo de la fotógrafa chilena. Para anunciar que ampliaban la familia, fue también Rocío Aguirre la que comunicaba a través de sus redes sociales que estaba embarazada.

Publicando una fotografía frente al espejo y luciendo tripita premamá, la chilena comentaba: "Las guagüitas vienen con la marraqueta bajo el brazo, dicen".

Como con el nacimiento de su bebé, en esta ocasión las redes también se llenaban de comentarios de familiares y amigos conocidos como Anna Castillo, Judeline, Natalia Lacunza o Alizz con los que celebraban la noticia.

La relación de C.Tangana y Rocío

Siempre tan discreto con su vida privada, C.Tangana siempre ha intentado dejar al margen de lo público su historia de amor con la fotógrafa chilena Rocío Aguirre.

Fue en el año 2019 cuando C.Tangana y Rocío se conocieron en un bar de Madrid a través de amigos en común. Por aquel entonces sus caminos se separaron, pero el destino les volvió a unir cuando la pandemia les pilló en México, en pleno tour internacional del cantante.

Durante su confinamiento, la relación de ambos pasó de lo profesional a lo sentimental y desde entonces han cuidado mucho sus apariciones públicas, llevando en un discreto plano su amor.

Al menos lo ha intentado, pero lo cierto es que no siempre ha podido, ya que en los Premios Goya 2023 se les pudo ver juntos y derrochando complicidad.