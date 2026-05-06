Claudia Barraso 06 MAY 2026 - 19:29h.

Alejandra Onieva y Jesse Williams están esperando su primer hijo: hace unos días salió a la luz su boda íntima en Estados Unidos

Jesse Williams y Alejandra Onieva se dan el 'sí quiero' en secreto en Estados Unidos: así fue la ceremonia

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La boda secreta de Alejandra Onieva y Jesse Williams ya pilló por sorpresa a muchos, pero ahora ha salido a la luz que esperan a su primer hijo en común. Aunque han tratado de mantener su relación en privado y así lo consiguieron con la ceremonia en la que se dieron el ‘sí quiero’ en Estados Unidos, cada vez van saliendo más detalles sobre su amor.

Fue en septiembre cuando comenzaban a aflorar los rumores sobre su relación desde que se dejaron ver en algunos eventos juntos y muy cariñosos. Esta semana se conoció que celebraron una boda en secreto, a la que acudieron únicamente sus familiares y los amigos más cercanos. Sin embargo, como adelantó el periodista Alberto Guzmán y ha confirmado ‘¡HOLA!’, los recién casados están esperando a su primer hijo.

Ambos se conocieron en el rodaje de la serie italiana ‘Hotel Costiera’ en la que actuaban dando vida a dos personajes y desde entonces se les ha podido ver juntos en ciertos eventos. Su boda se celebró hace un par de meses en un “entorno reservado” en Estados Unidos, país natal del actor de ‘Anatomía de Grey’.

No es el primer hijo de Jesse Williams

Aunque sus familiares, incluidos los de la cuñada de Tamara Falcó, no dieron pistas de esta ceremonia, la misma fuente ha asegurado que también son conocedores del embarazo de la actriz.

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No es el primer hijo de Jesse, ya que tiene otros dos fruto de su matrimonio anterior con la agente inmobiliaria Aryn Drake-Lee. El bebé que esperan tendrá dos hermanos mayores: Sadie Williams, de 13 años y Maceo August Lion-Baldwin Williams, de 11 años.

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Ni la familia ni la pareja ha querido revelar más detalles sobre este embarazo tan inesperado. No se sabe de cuántos meses está la hermana de Íñigo Onieva ni si ya conocen el sexo de su futuro hijo.