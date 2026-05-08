Rosalía ha revolucionado la ciudad de Sevilla visitando sus rincones: de tapas y con un nuevo cambio de look

Rosalía, "impactada" tras el confesionario de Cara Delevigne en su último concierto: "Mi debilidad eran las mujeres heterosexuales"

Compartir







Después de cerrar su gira 'Lux Tour' por Europa consiguiendo dos 'sold out' consecutivos en Londres, Rosalía aterrizaba este jueves en Sevilla sin la compañía de su amiga Lola Bahía para convertirse, con su concierto gratuito sobre el río Guadalquivir este sábado.

Y tras el multitudinario paseo que dio nada más llegar a la capital andaluza del brazo de su hermana Pili por las zonas más céntricas de la ciudad -en el que aprovechó para conocer la emblemática taberna 'Casa Morales', famosa por su montadito 'piripi'- derrochando cercanía y sonrisas con todos los que se le acercaron, este viernes ha vuelto a disfrutar de la gastronomía local.

PUEDE INTERESARTE Polémica en el concierto de Rosalía en Barcelona: actúa sin fotoperiodistas acreditados y desata críticas por el control de las imágenes

Con un nuevo look tras haberse cortado su larga melena rizada luciendo un midi ondulado por encima de los hombros, Rosalía ha ido a comer a uno de los restaurantes más demandados del momento en Sevilla, la marisquería Cañabota, situada en el centro de la ciudad, que cuenta con una Estrella Michelín y que es famosa por su pescadería de lujo y sus espectaculares platos de marisco.

La nueva imagen de Rosalía

Derrochando estilo y demostrando por qué se ha convertido en uno de los iconos fashion a nivel mundial, la cantante de 'Sauvignon Blanc' ha elegido para la ocasión un sencillo pero precioso vestido rojo de corte ceñido, tirante ancho, escote cuadrado y falda midi rematada con un ligero vuelo.

Un diseño que se ajusta a su silueta a la perfección y que ha combinado con unas bailarinas negras con triple pulsera con hebillas y pinchos metalizados al empeine, prescindiendo de bolso -solo llevaba su teléfono móvil en la mano- y apostando por un maquillaje efecto 'cara lavada' con el que nos ha conquistado por completo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Decenas de sevillanos se han visto sorprendidos este viernes por la presencia de Rosalía en las calles de la ciudad, lo que ha motivado aglomeraciones a las puertas del restaurante en el que ha comido en el centro histórico y en los comercios cercanos. Uno de ellos una decoración, de donde proceden unos pendientes, dos rostros gemelos vinculados a una leyenda siciliana, que le han regalado a la artista junto a una tarjeta especialmente dedicada