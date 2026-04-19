Redacción Cataluña Agencia EFE 19 ABR 2026 - 19:13h.

Entre las 21 y las 24 horas de la noche de los cuatro días de conciertos hubo dos picos de actividad inusual sísmica

Una Rosalía apoteósica se despide de su ciudad con nostalgia tras cuatro conciertos: "Barcelona me remueves todo"

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BarcelonaRosalía ha causado temblores sísmicos en Barcelona los días 13, 15, 17 y 18 de abril, durante sus cuatro conciertos que ofreció en el Palau Sant Jordi. Así lo ha desvelado el sismólogo Jordi Díaz Cusí.

En el primero recordamos que se confesó Yolanda Ramos, actriz y humorista, mientras que en el tercero la también catalana Bad Gyal habló en el confesionario que ideó una artista "capaz de imaginar nuevos escenarios".

Lo que no sabemos es si pensó en la "agitación sísmica" que registró un acelerómetro del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña situado a 500 metros del Estadio Olímpico en Montjuïc, al lado de donde ella actuaba.

Sus shows hicieron vibrar a la ciudad condal más allá de las paredes del recinto, pues Díaz Cursi, el investigador del GEO3BCN-CSIC, un instituto vinculado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha publicado los datos de los temblores.

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El gráfico de ondas registró que entre las 21 y las 24 horas de la noche de esos días que cantó Rosalía hubo dos picos de actividad inusual sísmica: "Mismo patrón, horas de inicio ligeramente diferentes", ha señalado.

En el canal de X oficial del CSIC en Cataluña también se recogía hace unos días las aportaciones de Díaz, que lleva divulgando sobre las vibraciones sísmicas de distintos espectáculos de la ciudad desde hace tiempo.

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"El ritmo, la energía del público y la 'bailabilidad' de cada canción" influyen

No es algo extraño que los conciertos provoquen vibraciones que recogen los sismógrafos. De hecho, el GEO3BCN llegó a publicar en sus redes a inicios de año un 'Wrapped sísmico 2025'.

Fue una clasificación que recogía los conciertos "más activos" captados en los sensores del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, y que el año pasado ganó Lady Gaga.

"El análisis de estos datos confirma que el ritmo, la energía del público y la 'bailabilidad' de cada canción se traducen en señales sísmicas claramente identificables", explicaron entonces.

Rosalía se despidió este 18 de abril de Barcelona en su cuarto y último concierto en la ciudad para presentar el álbum 'Lux', ante 18.000 asistentes, que corearon temas llenos de percusión y electrónica como 'Berghain', y otros más líricos como 'Mio Cristo Piange Diamanti'.