El debate sigue abierto entre profesionales de la información y la industria musical sobre el equilibrio entre control creativo y acceso informativo.

Karol G hace historia en el Coachella 2026: la primera latina en encabezar el cartel del festival desata la locura

Compartir







Rosalía volvió a darnos una noche espectacular en Barcelona en un concierto especialmente emotivo para la artista, que no pudo evitar emocionarse al cantar en su ciudad, se trata del primero de los cuatro conciertos previstos en la capital catalana.

Como ya ocurrió en Madrid o Lisboa, no hubo cámaras ni fotoperiodistas acreditados para cubrir el evento, una decisión que ha generado polémica. En su lugar, los asistentes han sido los únicos encargados de captar imágenes a través de sus teléfonos móviles.

El equipo de la artista no ha permitido el acceso a medios gráficos, algo que, aunque legal, ha abierto el debate sobre los límites entre el control artístico y el derecho a la información.

Declaraciones

Desde el sector periodístico, Manuel Picazo presidente de la Asociación de periodistas musicales (PAM), recuerda que este tipo de decisiones entran dentro del ámbito privado: “Es legal porque son empresas privadas y están en su derecho de dejar entrar a quien consideren, los informadores también requerimos nuestra capacidad de informar”

Sobre el motivo de esta restricción, algunas voces apuntan al control del relato visual, “entiendo que para controlar el relato, para controlar lo que tú quieres que salga y cómo salga”

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las asociaciones de periodistas en Barcelona han elevado una queja al Ayuntamiento, ya que el recinto donde se celebra el concierto es de titularidad municipal.

Un debate que no es nuevo

Esta práctica no es inédita en la industria musical, artistas como Guns N' Roses o Marilyn Manson tampoco han acreditado fotoperiodistas en algunos de sus conciertos.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En estos casos, son los propios equipos quienes distribuyen las imágenes oficiales, Ricardo Rubio, fotoperiodista también compare su opinión sobre este aspecto en los conciertos, “ellos reparten las imágenes de manera gratuita y hay solamente ese punto de vista, nosotros siempre intentamos dar el mejor de los tratamientos a la imagen”

El control de la imagen en la era digital

El modelo responde a una tendencia creciente en la industria, donde los artistas buscan controlar su presencia en redes sociales y la narrativa visual de sus actuacione. “El artista ahora busca distribuirse en redes, multiplicarse, alejado de la crítica, pero también de la imagen y la información de calidad"