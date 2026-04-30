Sara García 30 ABR 2026 - 19:53h.

La joven estaba al límite de una "intoxicación por mercurio" y tenía los "niveles de arsénico increíblemente altos"

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Grace Beverley es una influencer con más de un milón y medio de seguidores en redes sociales. Un altavoz que usa para contar todos los detalles de su vida diaria y, en el que esta vez, también ha mostrado la parte más difícil, su problema de salud. La chica británica de 28 años narra cómo estuvo a punto de sufrir una grave intoxicación por comer atún en lata.

La joven ha colgado un vídeo en su perfil de TikTok donde se pone frente a la cámara y mirando al objetivo cuenta paso a paso todos los detalles. Según la influencer, todo comenzó cuando empezó a notarse más inflamada, incluso había subido de peso, y sentía que sus hormonas "estaban completamente descontroladas". Una serie síntomas que la llevaron a tomar una decisión: realizarse unos análisis de hormonas, gastrointestinales y de sangre.

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Al poco tiempo de someterse a estas pruebas, recibió la urgente llamada del doctor que la había tratado. Grace Beverley, con el gesto serio, confiesa qué sintió cuando vio el número del médico en su teléfono: "Pensé: ‘Oh, mierda, esto no pinta bien, me muero".

El diagnóstico del doctor por consumir demasiado atún en lata

Durante la consulta, el especialista fue muy claro con la influencer: "¿Cuál es tu dieta habitual? ¿Cómes mucho pescado en conserva?". Una pregunta que pilló por sorpresa a Grace que rápidamente le contestó: "Le dije que comía una lata diaria, a veces dos". Al escuchar esto, el doctor fue claro: "Deberías estar comiendo como mucho dos raciones a la semana".

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“Estás al límite de una intoxicación por mercurio y además tienes niveles de arsénico increíblemente altos", detalló. Ante esto, el especialista fue más allá con la joven: "Te recomiendo que dejes de comer pescado durante unos meses. Así que sí… no lo hagas”.

Riesgos del consumo excesivo

El caso ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios se han mostrado sorprendidos, algunos incluso reconocieron consumir atún a diario: “Yo lo como todos los días”. Una dieta muy típica entre muchas personas porque dicen que necesitan "esa proteína”.

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Expertos sanitarios recuerdan que el mercurio es una sustancia tóxica que puede acumularse en el organismo, especialmente a través del consumo frecuente de ciertos pescados. Una exposición elevada puede afectar al sistema nervioso, los riñones y otros órganos.

Organismos internacionales insisten en la importancia de mantener una dieta equilibrada y variada, el pescado sigue siendo un alimento saludable, pero debe consumirse con moderación y alternarse con otras fuentes de proteína. El caso de Beverley sirve como advertencia sobre los riesgos de los excesos, incluso cuando se trata de alimentos considerados saludables.